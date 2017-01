Así lo detalla el informe final del Tribunal de Tasación. E incluye más de 400 inmuebles que acumuló en la era K.

Lázaro Báez continúa incrementando su patrimonio “oficial”. Después de ocho meses, tras el primer allanamiento a sus propiedades, días atrás ingresó a la fiscalía de Guillermo Marijuan el informe final del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN). El empresario K tiene 418 propiedades distribuidas entre Santa Cruz, Chubut, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. El valor asciende a $ 2.573.950.500 (US$ 176.614.173). Incluye también cientos de máquinas viales y camionetas pertenecientes al Grupo Austral, la principal empresa de Báez. Sólo falta tasar una pequeña parte de estos vehículos.

El TTN entregó el informe final de todas las propiedades que compró durante los últimos doce años el empresario K. En más de 13 páginas se detalla el valor de los inmuebles que compró Báez, la mayoría en el sur. Todo fue adquirido mientras el Grupo Austral ganó 52 contratos viales por más de $ 46.000 millones ( unos U$S3.200 millones). Este patrimonio está embargado parcialmente y creen que puede haber sido adquirido de modo ilegal. La Justicia procesó días atrás a Báez y Cristina, entre otros, justamente por sospechar que ambos formaron una asociación ilícita para estafar al Estado con estas maniobras con las obras públicas.

En Santa Cruz, Báez adquirió 224 propiedades, más de la mitad de lo tasado. Casas, estancias, terrenos, galpones, oficinas comerciales, departamentos son los principales bienes que se distribuyen en diez localidades. Además, en cuatro zonas estratégicas, hay un importante conjunto de campos.

Sólo en El Calafate, el “lugar en el mundo” de Cristina, Báez compró 105 inmuebles valuados en $ 606.094.700. Entre las propiedades más costosas se encuentra la casa de dos plantas con ascensor construida sobre la avenida “Néstor Kirchner”: $ 22.765.000. También está la gomería Alem ($26.600.000), una constructora ($38.730.000) y el más costoso de todos: el Hotel Bahía, el que iba a administrar el empresario K junto a tres hoteles de los Kirchner, pero que nunca llegó a inaugurar: vale $156.400.000. En esta localidad compró más de 40 terrenos por $ 620.000 y un terreno en condominio con la ex Presidenta de $ 17.400.000.

En el extenso listado, en cantidad de propiedades sigue la localidad de Río Gallegos. Fue donde Báez hizo la mayor inversión: $890.586.000. Mientras los lotes de terrenos fueron la principal compra en El Calafate, en la capital santacruceña hay una mayor diversidad de inmuebles: galpones, casas, locales comerciales, oficinas, talleres, departamentos, estaciones de servicio, club deportivo, terrenos con cancha de fútbol.

Entre los más destacados se encuentra la “Chacra 39” allanada tres veces y donde el empresario K solía juntarse con Néstor Kirchner. Su valor asciende a $ 100 millones. También un galpón y galpón vial está en la lista de los más caros: $ 29.156.000 y el predio de Austral Construcciones (firma insignia que ganó el 78,4 % de los contratos viales) al que se le otorgó un valor de $ 151.767.000.

​ Además, está el Club Boca Río Gallegos que dirige Martín Báez y del que es madrina la ex Presidenta. El TTN señaló que vale $ 50 millones. Aunque no está entre las viviendas más caras, tiene un valor simbólico, la casa de Villarino 216 donde aún vive la ex mujer de Báez, Norma Calismonte, cuesta $ 5.433.000.

Además, en suelo santacruceño se tasaron 28 estancias por $529.224.000. Entre las más importantes está Cruz Aike, sede de reuniones políticas y una de las predilectas de Báez donde por orden de la fiscalía trabajaron las retroexcavadoras. A más de 30 kilómetros de El Calafate, fue valuada en $ 46.000.000.

Chubut fue otra provincia donde Báez adquirió inmuebles. Son 17, valuados en $ 189.994.900.

A más de 2.600 kilómetros del Sur, Báez compró 24 propiedades. En Ciudad de Buenos Aires, la suma asciende $ 151.573.000 e incluye 149 cocheras y 43 departamentos. Mientras que en la Provincia, los edificios y terrenos adquiridos fueron valuados en $32.308.000. A las cinco “mansiones” de Pinamar el TTN les otorgó un costo de $ 21.698.000.