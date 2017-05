El dirigente cuestionó la falta de políticas del gobierno.

Tras el discurso del gobernador ante la Asamblea Legislativa, desde la oposición se levantaron voces críticas hacia Cornejo, sobre todo porque el discurso del mandatario no hizo eje ni dio precisiones sobre ninguna de las temáticas que se esperaba diera anuncios concretos.

Uno de los más críticos, fue el peronista Jorge Tanús, quien calificó al discurso de Cornejo, como “el más pobre de los últimos 20 años”.

“Fue muy pobre, con muy poco mensaje a la sociedad de Mendoza, y estuvo media hora hablando de moralidad y media hora hablando de los presos, y tiró un tema controvertido que fue el trabajo para los presos, que nosotros queremos que sigan donde están y que el trabajo se genere para la gente que está fuera de la cárcel, para los mendocinos, para que no se cierren comercios, para que los pequeños productores puedan producir, para que la obra pública se reactive, y Cornejo no dijo absolutamente nada de eso. Actuó más como un gerente que un gobernador”, señaló el dirigente Azul.

Respecto a la falta de políticas hacia sectores que históricamente han sido motores de empleo en Mendoza, como el sector industrial y el agro, Tanús remarcó que el “gobierno de Mendoza, no puede hacerse el desentendido en esto”.

“El gobierno tiene que colaborar, y no digo regalándole recursos del Estado, sino generando una política que al menos mantenga los empleos actuales y que no se sigan cerrando comercios, porque eso implica que los trabajadores quedan en la calle, y en la producción pasa lo mismo; porque hoy el gobierno está permitiendo la importación de vinos de Chile y los pequeños productores que tiene vino en stock, hoy no lo pueden vender”.