El tema que preocupa al Municipio de General Alvear y que se ha transformado en un escándalo ha sido el ya por todos conocidos, la entrega como “plan social” de picadillo vencido

Luego de las idas y venidas por parte de los funcionarios de la Municiapalidad para determinar cómo fue posible que ocurriera dicha situación, el caso ha llegado a la Justicia y en el esclarecimiento del hecho están trabajando desde el Juzgado actuante.

Como nadie “ acusa recibo”, los concejales del Bloque Justicialista han realizado un pedido de informe al Ejecutivo Municipal, sobre la grave situación de la compra y entrega de un producto vencido, y que fue apoyado en forma unánime por los demás ediles alvearenses

Los Concejales oficialistas terminaron apoyado la iniciativa para que el escándalo no pase a mayores, y lograr que desde el Ejecutivo Municipal se entre el informe que ha solicitado el Cuerpo y calmar las aguas

El Concejal Vendramin , quien solicito el informe, indicó hoy a la prensa “ no queremos hacer política con este tema, … pero es imprescindible investigar a fondo para conocer quienes son los responsables de la adulteración de la fecha de vencimiento sobre un tema que no es nuevo en Alvear y que hasta no nos sorprende por los comentarios de la gente que termina poniendo en evidencia que fallan los controles..”

Desde el bloque de la oposición indicaron “queremos saber sobre algunas irregularidades detectadas en la compra, quien controló la mercadería, qué funcionario es el responsable, cómo se hizo la contratación directa, quien es el proveedor y que antecedentes tiene porque acá hay otros responsables que no es precisamente el jefe del depósito que fue separado del cargo..”

En la investigación la justicia deberá determinar porque se realizaron contrataciones directas por montos considerables y cual fue el motivo por lo cual se compró esta mercadería a un Proveedor de Bowen que ni siquiera tendría local, y que se habría pagado $ 20.000 por una mercadería vencida, cuando en un mayorista de la zona la misma compra saldría $ 13000,00 y en condiciones de ser consumida

Recordemos el caso:

El delito grave que puso en riesgo vidas humanas integrantes de muchas familias alvearenses fue el hecho que desde la Municipalidad de General Alvear se entregó con la campaña de “ayuda social” a muchas familias carenciadas de condición muy humilde, gran cantidad de latas de picadillo que tenían vencimiento en el año 2013

Sin dudas configura un verdadero delito el haber adulterado la fecha y haber transformado el nro 3 en un 8, a fines de estirar el vencimiento 5 años más y que se reflejara que recién vencía el producto en el 2018 cuando lo había hecho en el 2013

La denuncia pública que hizo un joven en las redes sociales encendió todas las alertas y puso al desnudo una total falta de control en la cadena de compras, proveedores serios, recepción del producto, clasificación y posterior armado de las ayudas fallando también el control de entrega final