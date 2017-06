El dirigente cuestionó además la falta de diálogo del gobierno para con la oposición.

Pese a que el peronismo viene acompañando la gestión de Cornejo en lo que a la aprobación de Presupuesto y Leyes se refiere, en los últimos meses comenzó a hacer más marcadas sus diferencias respecto a los criterios y “prioridades” establecidas por el gobierno.

Una de las voces más críticas en este sentido, es Omar Félix, presidente del PJ en Mendoza.

“Hay un modelo de política nacional que está generando como consecuencias la falta de empleos, el cierre de comercios y desde la provincia no hay acciones que exijan un cambio de rumbo, y que además se ocupen de mitigar el impacto que tenemos sobre todo sobre aquellos sectores más vulnerables de nuestra economía provincial y de la sociedad”, señaló el dirigente sureño.

“Pasado más de un año y medio de gestión de este gobierno, llevamos un rumbo que atenta contra los sectores productivos, que tiende a disminuir el poder adquisitivo de la población con paritarias por debajo de la inflación; con una paridad cambiaria que hace muy dificultoso la exportación y el ingreso de divisas, un déficit fiscal que no baja y por otro lado, todo esto solventado con crédito externo. Es una tormenta perfecta”.

“Hay también otra cuestión que nos afecta y mucho, por ejemplo porque muchos productos primarios que Mendoza genera, son reemplazados por los mismos productos, pero extranjeros, y vemos como las importaciones vuelve a pegarnos en cosas tan elementales, como el tomate, el durazno. Esto significa menos ingresos y menos trabajo para los mendocinos; y en la provincia no vemos la existencia de un Ministerio de Desarrollo Social que s haga cargo de lo social, ni de un Ministerio de Agricultura que se ocupe del sector. Hoy están más preocupados por cuestiones que son más maquillaje que otra cosa”, agregó Félix.

“Desde el justicialismo, se han dado autorizaciones de endeudamiento como no ha tenido ningún otro gobierno en la historia de Mendoza, y lo que vemos es que se está usando en gastos corrientes y las tasas en que se están tomando estos endeudamientos están por encima del 8%, cuando en los dos gobiernos anteriores no superó el 4%; y no hay en contraprestación acciones que tiendan a mitigar el impacto económico de los mendocinos, con lo cual estamos con dificultades y vemos como se disminuye la ración de alimento que reciben los niños en las escuelas, como se disminuye la asistencia con medicamentos en los centros de salud, por ejemplo”, remarcó el dirigente sanrafaelino.

Respecto al diálogo político, Félix aseveró “no existe, ni tampoco hay una convocatoria amplia a los sectores, para ver cómo se mejora la realidad de los mendocinos, y desde nuestro sector estamos dispuestos a hacer los aportes, para que desde un proyecto de provincia se ponga en debate la matriz económica, que ponga el debate en lo que tiene que ver gasto e inversión desde lo público.

“Uno puede disminuir el gasto estatal, pero disminuir lo que se invierte en escuelas, alimentos para los niños o medicamentos para los sectores más vulnerables; para nosotros no es gasto, es una inversión y mientras el gobierno cree que está haciendo un ahorro, en realidad lo que está haciendo es un gasto futuro mucho más grande”, sostuvo.

Por último en relación a las elecciones legislativas que tendrán lugar en unos meses, Félix puntualizó: “La sociedad nos ha dado un rol, que es ser opositores; pero no somos opositores por la oposición misma, sino que queremos una oposición desde lo constructiva y hoy en día, ante la decepción que hay en la sociedad, queremos decirle que es necesario llamar a la reflexión al gobierno que es necesario cambiar el rumbo, y esto se logra si la sociedad utiliza ese instrumento tan poderoso que tiene que es el voto. Dar un voto advertencia, correctivo que de un claro mensaje al gobierno que el voto debe ser cambiado”.

Escucha la entrevista completa