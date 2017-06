Delincuentes armados entraron a su vivienda de Castelar y se llevaron dinero y dos autos, que ya fueron recuperados. A uno de sus hijos lo tuvieron cautivo durante media hora.

Margarita Stolbizer y su familia pasaron una noche de terror, después de que dos ladrones armados asaltaran su casa por la madrugada en su casa de Castelar y secuestraran a Juan Laprovittola, su hijo menor, durante media hora. Luego lo devolvieron, entraron a la casa y se llevaron plata y dos autos -que ya fueron recuperados- además de otras pertenencias de la diputada, que estaba en la vivienda.

“Fue una noche muy difícil: secuestraron a mi hijo y lo encañonaron en la cabeza”, dijo la legisladora, que contó que le cruzaron un auto a su hijo en la puerta de su casa se lo llevaron. “Llamaron para pedir rescate pero estábamos durmiendo con los teléfonos apagados y, como no respondimos, vinieron a casa”, explicó. Los ladrones entraron en su habitación y se llevaron relojes, joyas y plata.

“Nos hicieron tirar al piso y amenazaban constantemente a mi hijo”, contó la legisladora, que dijo que los ladrones llegaron con un auto de alta gama. “No nos pegaron, estaban armados y a cara descubierta”, indicó Stolbizer, que denunció que hace una semana secuestraron cerca de su casa al hijo de una amiga suya. “Fue al voleo, es parte de la inseguridad que vivimos”, afirmó.

“Ver a mi hijo con un arma en la cabeza me conmocionó: pedían plata, plata, plata”, dijo la diputada, sobre la escena de terror que pasaron en su casa, donde los ladrones no estuvieron más de diez minutos, de acuerdo al testimonio de Stolbizer. “Fue un robo al voleo, todos estamos expuestos pero no tengo custodia”, indicó.

El asalto se produjo por la madrugada. El hijo menor de la diputada llegaba a la casa ubicada en Márquez de Loreto al 2200 y cuando quiso entrar, fue interceptado durante media hora por dos hombres armados.

Los ladrones llamaron a la vivienda pero como no les contestaban, porque los teléfonos estaban apagados, volvieron y entraron a la propiedad, donde estaban Stolbizer (GEN-Buenos Aires), su esposo, Juan Laprovittola, y otro hijo, Federico. Fueron reducidos por los delincuentes, que se llevaron plata y dos vehículos, que ya fueron recuperados, entre otros objetos de valor.

Tanto la camioneta Volkswagen Tiguan de Stolbizer como el Chevrolet Cruze de su esposo aparecieron luego abandonados en la zona, uno de ellos Villa Tesei y el otro en Caseros. Investigan el caso la comisaría 7 de Morón y el fiscal Sergio Dileo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Morón, quen instruye una causa por “privación ilegítima de la libertad agravada, robo con arma de fuego y portación de arma de fuego”.