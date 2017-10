Pilcha nueva, todos los titulares en cancha, pero River no pudo lucirse en Victoria. La Banda no tocó ante Tigre. Fue 1-1 (segundo empate consecutivo) y quedó a cuatro puntos del líder Boca. El Matador de Caruso Lombardi sigue sin sumar de a tres en lo que va del torneo.

El Millo sacó la ventaja rápido en el primer tiempo, cuando apenas iban ocho minutos: Bojanich lo bajó a Nacho en el área grande y Scocco facturó la chance en gol desde los penales. Palabra, justamente, que tuvo mucha incidencia en el primer tiempo, por otras situaciones. Primero, por la mano de Ponzio y la chance de empatar para Tigre, ahogada por Lux al detenerle el disparo a Stracqualursi (la mandó encima afuera en el rebote). Y por otros dos situaciones que no se cobraron en penales: un codazo de Pinola -era roja- al mencionado delantero y una mano de Imperiale tras remate de Martínez. En lo estríctamente táctico y estratégico, al Millo le faltó elaboración en esa parte y padeció en el retroceso los desequilibrios de Janson, que fue quien marcó el gol de cabeza. Tigre, nada del otro mundo: un 4-4-2 combativo, con pocos metros de diferencia entre sus líneas, bien aplicado.

River mejoró un poco en tenencia en el comienzo del segundo tiempo ante un Tigre más parado de contra, que se adelantó levemente con el correr de los minutos, pero que tampoco tuvo profundidad. La visita sintió la salida de Nacho Fernández en la parte inicial, Auzqui no pesó (tuvo un mano a mano claro que se lo atajó Crivelli y luego fue reemplazado) y el Pity Martínez equivocó los caminos y no pudo asociarse con De la Cruz. Carecieron situaciones en varios pasajes de esa parte y el empate terminó siendo justo, pese a que el equipo de Gallardo intentó un poquito más en los últimos minutos (Pérez no pudo conectar un centro desde la derecha en el final).

El elenco del Muñeco no termina de encontrar el funcionamiento ideal en el torneo local y ahora piensa en la Copa Argentina, donde el próximo sábado se medirá contra Defensa y Justicia en Formosa, por los octavos de final.