Un vuelo de United Airlines despegó el 1 de enero desde Shanghai y llegó el 31 de diciembre a San Francisco.

El vuelo de United Airlines viajó en el tiempo y recorrió nueve horas para regresar a 2016 después de haber despegado en 2017. Sus pasajeros despidieron dos veces el año que se fue y recibieron otras dos veces el año nuevo. Todo muy curioso, pero tiene un por qué.

De acuerdo a los datos entregados por la cuenta de Twitter especializada Flightradar 24, que monitorea en vivo todos los vuelos en el mundo, el avión de United Airlines despegó a las 00.20 del domingo 1 de enero desde el aeropuerto de Shanghai (China) y aterrizó en San Francisco (Estados Unidos) a las 18.54 del sábado 31 de diciembre.

El vuelo UA890 recorrió más de 9 mil kilómetros para unir las ciudades mencionadas en un tiempo de 9 horas y 40 minutos. Atravesó todo el océano Pacífico saliendo desde Asia y llegando a la Costa Oeste de los Estados Unidos.

Los pasajeron brindaron dos veces para despedir el 2016 y recibir el 2017. Primero antes de abordar el vuelo en Shanghai y después al llegar a San Francisco. Sí, volaron hacia atrás en el tiempo y volvieron al pasado que ya habían vivido.

Esto es posible por la diferencia horaria entre ambas ciudades: 16 horas. Casi un día entre un punto y el otro.

Incluso, uno de los pasajeros de nacionalidad china, cumplió años el 31 de diciembre. El afortunado festejó en su casa y volvió a cumplir otra vez cuando aterrizó en Estados Unidos. Y otra vez sopló las velitas.

United flight #UA890 departed Shanghai in 2017 and will arrive in San Francisco back in 2016!https://t.co/cgnm0wI2bq#BackToTheFuture pic.twitter.com/2FVqx8y1LN

— Flightradar24 (@flightradar24) 31 de diciembre de 2016