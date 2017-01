La controrversía y sorpresa en vairos sectores del País surgió a raíz que el Ministerio de Desarrollo Social tuiteó un mensaje de fin de año con un mapa de la Argentina en el que no aparecen las islas Malvinas ni la Antártida

“Que el 2017 nos encuentre unidos y en paz ¡FELIZ AÑO NUEVO!”, dice el tuit publicado en la cuenta del ministerio de Desarrollo Social, que va acompañado de una foto en la que no aparecen las Malvinas ni el sector de la Antártida sobre el que la Argentina reclama soberanía

Quien mantuvo una conversación por Radio 10, fue la ex-embajadora del Reino Unido Alicia Castro, que se mostró indignada con el mapa. “No he podido dormir, estoy consternada al ver un mapa mutilado. Esto generalmente lo hacen los británicos, no he visto ningún gobierno argentino que publique un mapa sin Malvinas”.

“Estaba tratando de despertar a la gobernadora de Tierra del Fuego a ver qué opina de la poda. Somos un país intercontinental porque tenemos un reclamo por la Antártida que también fue podada del mapa. Esto tiene que ver con una política de desmalvinización”, agregó.

Quien también fue consultado por la R10 fue Gustavo Pirich, presidente de la asociación de ex combatientes de Malvinas, al asegurar que el Gobierno “avanza en acuerdos con Gran Bretaña que dejan afuera el tema de la soberanía”.

Consultado sobre el mapa del país que deja afuera a las Islas Malvinas, respondió: “Es terrible, una barbaridad”. “Esto demuestra el poco interés que tiene el Gobierno en el tema Malvinas”, remarcó.

Audio: Radio 10