Los primeros reportes hablan de una magnitud de 5,5 grados en escala de Ritcher.

Un fuerte temblor sacudió toda la provincia de Mendoza a las 21:52 de este jueves y según los primeros datos, tuvo una magnitud de 5,5 grados en escala de Ritcher, con epicentro localizado a 75 km al SO de Mendoza, 212 km al SO de San Juan, 40 km al NO de Tupungato. -33.210 (lat) -69.530 (long)