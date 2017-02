El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, minimizó la relevancia de su polémica frase sobre el fallecido fiscal, Alberto Nisman. “No vaya a ser que Marijuan ahora quiere procesarme por el delito de intentar ahorcar a un muerto”, dijo el actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ayer, Zaffaroni lanzó una declaración que causó rechazo: “Si Nisman estuviera vivo, yo creo que lo ahorco, porque me hizo leer eso varias veces, lo tuve que reordenar todo, es una catástrofe ese escrito”, expresó el ex juez de la Corte sobre la denuncia del fiscal contra Cristina Kirchner.

Más tarde, en diálogo con el programa En la inmensa minoría que conduce Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos aseguró: “Si uno le encarga algo a alguien [y no lo hace bien], ¿qué le dice? Lo ahorco. No sea que ahora Marijuan ahora quiera procesarme por el delito de intentar ahorcar a un muerto”, dijo Zaffaroni.

Cuando se le preguntó si querría rectificarse, contestó: “¿Qué me voy a rectificar? Es una frase como otra. Lo que uno le puede decir a un ayudante o colaborador”.

Ante los dichos de la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, que consideró que la frase de Zaffaroni era una “velada amenaza”, Zaffaroni dijo: “¿Qué velada amenaza? ¿A un muerto? Por favor. Me hizo leer un disparate que me hizo perder una semana”, aseguró.