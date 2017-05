El anuncio lo hizo mientras se agravan las protestas, la crisis y sube la presión internacional.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer que convocará a una Asamblea Nacional Constituyente “originaria” para derrotar el “Golpe de Estado” que sus opositores habrían desatado en su contra, luego de más de un mes de protestas

“Hoy 1° de mayo anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucional de acuerdo al artículo 347 convoco al poder constituyente originario para que el pueblo originario y la clase obrera convoque a una Asamblea Constituyente”, dijo Maduro durante un acto proselitista.

Maduro aclaró que convocaría a una “constituyente ciudadana, no de partidos”, al tiempo que no aclaró si este llamado se traduciría en un referéndum para activar la Constituyente. “Necesitamos un poder superior para derrotar la guerra económica y lograr que los bienes y servicios lleguen al pueblo a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), mientras llegamos al objetivo final tenemos que defender el salario, cestatiket y pensiones. Si ustedes me exigen, yo tengo que exigirles también ¡A la calle, a congelar los precios!”, afirmó durante su discurso.

“Convoco una Constituyente ciudadana, no una Constituyente de partidos ni élites, una Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígenas, pero sobre todo hermanos una Constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal. Convoco a los comuneros, a los misiones”, afirmó en un encendido discurso.

La Constitución venezolana fue aprobada mediante referéndum en diciembre de 1999 tras haber sido promovida por el ex presidente Hugo Chávez, quien precedió a Maduro en el poder y fundó la Revolución.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer lunes, que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente “originaria” para derrotar el “Golpe de Estado” que sus opositores habrían desatado en su contra, luego de más de un mes de protestas.

“Hoy primero de mayo anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucional de acuerdo al artículo 347 convoco al poder constituyente originario para que el pueblo originario y la clase obrera convoque a una Asamblea Constituyente”, dijo Maduro durante un acto proselitista.

Maduro aclaró que convocaría a una “constituyente ciudadana, no de partidos”, al tiempo que no aclaró si este llamado se traduciría en un referéndum para activar la Constituyente.

La Constitución venezolana fue aprobada mediante referéndum en diciembre de 1999 tras haber sido promovida por el ex presidente Hugo Chávez, quien precedió a Maduro en el poder y fundó la Revolución.