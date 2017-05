Además, no se puede obligar a los presos a trabajar, porque Argentina se suscribió al Convenio 29 de la OIT, que prohíbe el trabajo forzoso.

Aunque fue un buen titular de diario, el proyecto anunciado por el gobernador Alfredo Cornejo durante el discurso de este lunes, realmente no es tal como los “vendió” el gobierno, ya que por un lado si en Mendoza los presos no trabajan, es porque el gobierno no cumple con la Ley Nacional 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, que contempla el trabajo como un régimen progresivo hacia la salida y por otro, este trabajo de los reos no se puede hacer es obligatorio porque Argentina está suscrita al Convenio 29 de la OIT(Organización Internacional del Trabajo) que prohíbe el trabajo forzoso en contexto de encierro.

En este contexto, el proyecto de Cornejo pierde terreno, pues ninguna Ley Provincial, puede ser restrictiva de lo que especifica la Ley Nacional(N° 24.660) y si bien podría llegar a aplicarse a los presos en condiciones de acceder a un régimen de salida anticipada, restringida o controlada; justamente el radical Luís Petri impulsa en el Congreso de la Nación, un proyecto de ley que elimina la reducción de pena, debiendo los presos cumplir la condena que reciban íntegramente.

“Cornejo con este proyecto lo que está haciendo es reafirmar la Ley Nacional, pero no está inventando nada nuevo; porque si en la actualidad los detenidos son ociosos, es porque no están dadas las condiciones o no se cumple con lo que establece la Ley de Ejecución Penal, para cada uno de los detenidos como derecho”, señaló al respecto, César Rodrigo Díaz, Secretario General del Sindicato Único Privado de la Libertad Ambulatoria.

Pero la aplicación en la provincia de este proyecto, requiere una infraestructura que hoy no existe, y una millonaria inversión de la que no se habla.

Y una de las explicaciones respecto a a esto, vino por parte del Juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, quien aunque manifestó “que es interesante la idea”, remarcó que no hay la infraestructura necesaria, y se debe hacer una fuerte inversión para ponerlo en marcha.

“Si no hay inversión en infraestructura y docentes, este proyecto queda en letra muerta. Debe contemplar una fuerte inversión sino quedará solamente en una idea”, aseguró Sarmiento.

El magistrado justificó sus expresiones, en que “los talleres tienen muy poca capacidad y si bien hay muchos internos que quieren trabajar y aprender un oficio, hay muchos otros a los que no les interesa”, explicó el magistrado.

El magistrado, también desmintió que los presos puedan ser “obligados” a trabajar.

“A ningún interno materialmente se lo va a poder obligar, el interno verá si tiene interés, aún cuando la ley lo diga no lo podrá hacer”, enfatizó Sarmiento en referencia al Convenio de la OIT.

