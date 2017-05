Vicky Xipolitakis abandonó su carrera de mediática e intenta bajar el perfil de femme fatal que mostraba cada vez que publicaba una foto hot en cada una de las ciudades que recorría, o desde los camarines de los teatros en los que trabajó.

En pareja con Javier Naselli, un directivo del banco UBS, la mediática lo acompaña a Miami y Nueva York, desde donde también comparte en las redes sociales cómo es su vida llena de lujos y con distintos looks extravagante pero más vestida que antes.

Vicky reapareció en televisión y explicó por qué rechazó trabajos para volver a trabajar en el medio: “Me encanta el ambiente y soy parte pero me ofrecieron hacer cosas que no me gustaron. No quería volver a lo mismo. No voy a mostrar la cola por 2 pesos”, aseguró.

“Hoy trabajo por prestigio o por plata. El derecho de piso ya lo pagué”, explicó sobre la decisión que tomó de no volver a posar desnuda o en una producción hot por la que no le pagarían lo que ella querría.