El presidente afirmó que “no tiene problemas en que se conozca toda la verdad”

Mauricio Macri exigió a la procuradora Alejandra Gils Carbó “que se sepa toda la verdad” sobre el caso Odebrecht y la información sobre las coimas por US$ 35 millones que la empresa declaró haber pagado en la Argentina durante el kirchnerismo. “Tenemos una Procuradora que se ha dedicado a crear cortinas de humo”, “trata de amparar delitos que se cometieron en la época del kirchnerismo”, “seguiremos presionando para que el manejo de la información no sea con la misma arbitrariedad que manejó la causa”, le dedicó el Presidente en sus frases más fuertes. Fue en una entrevista pública en el seminario “Diálogos para la Argentina”, organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad, en la Bolsa de Comercio.

“Si el señor De Vido tiene demasiados amigos en la Justicia Federal, los miembros de la Justicia Federal tienen que saber que los argentinos queremos saber la verdad y si no vamos a buscar otros jueces que nos representen”, arremetió Macri en otro tramo. Entrevistado por los periodistas Julio Blanck, de Clarín, y José del Río, de La Nación, el Presidente también aseguró que al Gobierno le irá “muy bien” en las elecciones y con ese objetivo profundizó los guiños al peronismo que ya había expresado en otros discursos: “El último Perón era un Perón sabio. Tuvimos mala suerte con su salud”. Aquí los principales tramos:

-La Justicia de Brasil está abriendo la información sobre los US$35 millones que Odebrecht declaró haber pagado de coimas. ¿Qué se sabe hasta ahora?

–Todavía no sabemos nada. Producto de la inacción de la Procuradora no firmamos un acuerdo de primer nivel como Perú, Colombia y otros países. Los únicos son Angola, Venezuela, Ecuador y Argentina. El compromiso de mi gobierno es que se sepa qué p​asó, que se diga a quién le pagó. Tenemos una Procuradora que se ha dedicado a crear cortinas de humo. Seguiremos presionando para que el manejo de la información no sea con la misma arbitrariedad con la que manejó la causa.

-Carrió dijo que era probable que un pariente del Presidente figure en la información sobre Odebrecht. ¿Teme que haya manipulación política?

-No tememos, ha habido manipulación. Ella viene utilizando ese enorme poder que le da la procuración para tratar de amparar delitos que se cometieron en la época del kirchnerismo. Yo soy el primero que quiero saber toda la verdad, sin ningún tipo de límite.

-Conoce a los empresarios que contratan con el Estado. ¿Nunca pensó que para muchos de ellos la transparencia ha sido un obstáculo para la concreción de sus negocios?

-Hay de todo. Nunca me gustó generalizar. Y creo que el ser humano funciona mucho ligado a las reglas de juego. Vamos a un sistema transparente, competitivo, y en poco tiempo hemos obtenido cosas increíbles. El precio promedio de las obras ha bajado entre el 20 y el 25%. Hoy no se compran pliegos. Todavía por supuesto hay resistencias, estamos rodeados de comportamientos mafiosos. Por citar otra mafia, la de la industria del juicio laboral le ha hecho un daño gigantesco a la Argentina.

-Usted habló de una Justicia independiente pero, ¿por qué cree que las causas de corrupción pública no avanzan?

-Porque venimos de muchos años de que la Justicia estuvo enredada con la política y estos nudos no se desatan en 18 meses. Depende de cada uno de nosotros que le manifestemos a la Justicia que queremos saber la verdad. Entonces si el señor De Vido, que es un emblema, tiene demasiados amigos en la Justicia Federal, los miembros de la Justicia Federal tienen que saber que ‘cuidado, porque los argentinos queremos saber la verdad’, entonces más vale que ellos nos representen. Si no, vamos a buscar otros jueces que nos representen.

-Quizá haya una cantidad de jueces que estén esperando ver cómo le va en la elección de octubre, para ver si el viento sopla para ese lado o no.

-Bueno, que vayan trabajando porque nos va a ir bien. Pero, insisto, que realmente miren lo que pasa en Brasil. Ahí vemos jueces que no especulan.

-Hechos recientes: la deuda del Estado con Correo Argentino, la Oficina Anticorrupción (OA)informó que analiza 91 casos de funcionarios involucrados en conflictos de intereses entre los que está usted mismo. ¿No cree que esto es leído por un sector importante en la sociedad como que el Gobierno tiene problemas con la transparencia?

-Me parecería bastante increíble e injusto. Es la primera vez en la historia que un Presidente crea un fideicomiso ciego. Es la primera vez que se la impulsó a la OA para que entre en cada caso. Hay mucha gente del sector privado que se ha volcado a la función pública para poner el hombro, que tiene una historia.

-¿Por qué no avanza la ley de responsabilidad penal empresaria?

-Queremos que se sancione lo antes posible. Nosotros estamos en minoría en el Congreso. De a ratos se ponen de acuerdo y apoyan cosas básicas y de a ratos empieza el aturdimiento y el griterío.

-¿Qué va a pasar con la seguridad jurídica con un mejor o peor resultado del oficialismo en las elecciones?

-Yo trabajo todos los días de la misma manera. Hoy queda claro que la mayoría de los argentinos estamos convencidos de que éste es el camino. En la elección nos va a ir muy bien.

-¿Qué siente cuando habla la ex presidente y dice que hay un ajuste?

-Parte de todo lo que nos pasó, de todo lo que se destruyó, es porque ella no entendía lo que pasaba. Lo bueno es que hayamos entendido que ese camino nos llevaba a la situación que vive Santa Cruz o Venezuela.