El diputado nacional estuvo junto a Paulino Rodrigues y habló de todo. “Le dicen tribunero a Sergio Massa pero nunca fueron a una tribuna”, afirmó.

Ante la consulta de Paulino Rodrigues sobre si el peronismo es imposible juntarlo, Solá afirmó: “Hay dos peronismos y no me gusta. Soy peronista y me gustaría que haya uno solo. Hay un peronismo que cayó derrotado en octubre de 2015 y ese peronismo no admite esa derrota, no se ha planteado por qué cayó. Y hay otro peronismo que también cayó porque posiblemente haya votado por Scioli en el ballotage pero que estaba harto de los últimos cuatro años del gobierno de Cristina Kirchner. Había apoyado muchas medidas iniciales pero se llegó a un hartazgo”.

No creo que la elección en la provincia de Buenos Aires determine el futuro del peronismo a nivel nacional. Creo que hay que tomar las elecciones como unas elecciones de tres tercios. Quizá uno de los tercios se pueda despegar. Yo creo que Cristina va a ser candidata y no creo que tenga chances Randazzo en esa interna”, señaló el diputado.

“Macri encarna el no acuerdo con los argentinos. Está tratando ampliar la brecha como método electoral, que le va a salir muy caro a la Argentina”, indicó.

“Marcos Peña demuestra el enojo del Gobierno. En la Argentina hay hambre y la gente no llega a fin de mes. Con la baja del IVA dijeron que era una chantada y hay más de un millón de firmas. Dijeron que Massa era un tribunero y ellos ni siquiera van a la tribuna. Ellos se la pasan tocando timbre y sacándose fotos, y a la ‘miércoles’ (SIC). No son capaces de ir a una Asamblea y para eso hay que bancársela. Es mejor dar la cara en una tribuna que mandar los trolls a insultar en la red”, cerró Sola.

Fuente: Canal 26