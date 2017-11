Tras el fallo del Tribunal que este martes otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a Julieta Silva, la joven imputada por la muerte de Genaro Fortunato a la salida de un bar en San Rafael, la hermana de la víctima cuestionó la decisión de la justicia a la que calificó de “burla y vergüenza”.

“La Justicia en este país es una burla, una vergüenza” dice un párrafo de la carta que Ariadna Fortunato colgó en Facebook.

“Una hija de mil puta le pasa con el auto por encima a un chico, matándolo (…) y yo me pregunto… ¿La Justicia?”

“Mi hermano era todo lo que estaba bien en mi vida, una persona con mucho por vivir, con proyectos y planes, un ser demasiado bueno y sensible para este mundo tan de mierda”, expresó profundamente dolida la joven.

“Me duele el corazón y me cuesta respirar, no sé dónde estás ni donde te has ido pero si existe un cielo no tengo dudas que estás ahí, cuando me toque irme te voy a buscar y te voy a abrazar tan fuerte que no te voy a dejar irte nunca más de mi lado. Te extraño todos los días y así va a ser hasta que nos volvamos a ver. Te amo siempre”.