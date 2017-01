Estas fueron las dos últimas fotos que me regalaste, así de felices éramos cuando compartíamos momentos juntos!!! Te acordas que empezamos año nuevo juntos!? Te acordas que en esos besos que te daba mientras cuidaba mis perros por la pirotecnia te decía que todos los año nuevo la íbamos a pasan juntos y vos me dijiste “bueno mi Amor”!! Y me sonreiste!!! Porque al otro día me dejaste? Xq de esa manera!? Te juro que me dejaste el “POR QUE” más grande del mundo! Pienso tantas cosas que puse hacer ese día, para que no te hagas ese daño, pero bueno lamentablemente es tarde!!!! Y es lo que más me duele, ni alma se fue con vos y esa sonrisa que tanto te gustaba y a mi no! También se fue con vos ahora soy una fea xq vos me decías que cuando no sonreía era una fea!! Xq me prometiste tantas cosas, xq me prometiste un futuro hermoso y te fuiste? Teníamos tanto por vivir, nos quedaba tanto tiempo para ser felices!!! Te juro que tengo un dolor y una desesperación inexplicable!! Saber que no vas a venir a verme no voy a recibir más un buen día hermosa mía, bien día mi potona y todas esas cosas lindas que me decías! Me hacías tan feliz! Y era porque había encontrado a la persona que necesitaba para siempre para formar eso que tanto deseaba. No iba a prender el celular por un tiempo xq me cuesta demasiado que no me llegue un msj tuyo, me desespera mucho todo esto!!!! Nunca me imaginé pasar por algo así, xq hablando de estos temas me dijiste y me prometiste que jamás harías algo así!!! Se que muchas personas hablan y dicen que fue por mi culpa!! Pero sólo vos yo tu familia y la mía sabemos lo que yo era con vos!!! Te juro que te voy a amar siempre y te voy a extrañar tanto pero tanto!!!! Siempre vas a ser mi novio mi Amor gracias por hacerme tan feliz en estos 7 meses aunque nos quedo tanto por compartir!!!! Será loco lo que voy a decir pero siempre te voy a estar esperando, siempre voy a esperar ver llegar la moto, que bajes con todos los pelos aplastados por el casco y yo arreglartelo, no soporte verte ahí acostado a vos no te gustaba estar quieto ni encerrado, yo e veía tan feliz y me decías que te hacía la persona más feliz del mundo!! Xq te fuiste entonces!? Xq me dejaste sola con este dolor inmenso, siempre te dije que no iba a poder estar sin vos! Xq me hiciste esto amor? Nunca lo voy a entender, sólo te pido que nos ayudes salir adelante, quedamos todos destrozados!!! Teamo y siempre te voy a amar!!!$