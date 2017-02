El delantero verá “qué pasa” durante los próximos seis meses y analizará su situación en el club. “Si no tengo lugar, me voy porque no estoy acostumbrado a estar afuera”.

En declaraciones a La Oral Deportiva, el Racing, Platense y Catania, entre otros, se refirió además a lo que viene para el equipo de Diego Aguirre.

“Con este plantel podemos estar a tiro del torneo y la Copa Libertadores”, sin embargo, sostuvo que el equipo debe trabajar en no recibir “tantos goles”.

“Estamos haciendo las cosas bien. De esta manera el título va a llegar”, concluyó.