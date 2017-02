La soberana vendimial debió comparecer este viernes ante el INADI.

Este viernes, Daniela Rocío André, reina de la Vendimia de Godoy Cruz, debió comparecer ante el Instituto Nacional contra la Xenofibia y Racismo (INADI), luego de que la joven opinara sobre a la incorporación de chicas transexuales al certamen de la Vendimia tradicional.

En el reportaje ofrecido al diario Mendoza Post, se le consultó: ¿”Cómo ves la incorporación de las reinas curvy y trans al concurso? ¿Crees que corren con ventajas?”.

André respondió: “A mí me parece, en realidad, que ellos tienen una Vendimia aparte, entonces me parece que habría que respetar el lugar de cada uno. No estoy en contra, pero me parece que cada persona tiene su lugar en la sociedad. Ellos tienen su Vendimia, entonces nosotras también tenemos la nuestra”.

Estas expresiones fueron mal recibidas por una persona del colectivo gay, trans y homosexual, quien recurrió al INADI para que la soberana se retractara.