Erica Romero, quien era buscada por autoridades judiciales y policiales desde este jueves, aseguró que se fue por sus propios medios para estar con el hombre que la acompañaba en el video difundido en las últimas horas. “Me quedé sin batería en el celular”, declaró.

No pensé que iba a ser para tanto. Me siento bien, me fui voluntariamente”, le dijo Erica Melisa Romero al fiscal Leandro Arévalo la entrevistó en la sede de la comisaría tercera de Mar del Plata. La mujer de 32 años se fue de su casa el jueves último y hasta este martes no se supo nada de ella a pesar de la intensa búsqueda desplegada en medios de comunicación.

Según trascendió, la joven se habría ido para estar con el hombre con el que se la vio en el video. Al parecer ambos habrían comenzado un romance y en esas circunstancias fue que abandonó su casa.

“Me quedé sin batería en el celular”, le informó al fiscal y ratificó que el mensaje publicado en su muro de Facebook el domingo por la noche lo había escrito ella.