El ex diputado y ex asesor especial del presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, fue detenido este sábadp por la mañana, informó la Policía Federal. Fue detenido en su casa en Brasilia, de donde debe permanecer hasta el final de la investigación, y fue al Superintendente Regional de PF en la capital. La detención de Loures complica más la situación de Temer, investigado en la misma encuesta del ex parlamentario, cuya defensa ha sondeado a investigadores de lavado de reacción sobre Chande hacer denunciante premio.

La orden de detención fue emitida por el Ministro Edson Fachin, el Tribunal Supremo a petición del Procurador General Rodrigo Janot. Loures está acusado de aceptar sobornos de JBS en nombre de Temer. Tanto la investigación responde de corrupción en el Tribunal Supremo.

El Gobierno Federal volvió a presentar la solicitud de Rocha Loures en prisión el jueves después de que el mandato del diputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) que salió del Ministerio de Justicia y regreso a la Cámara fue formalizado. Con la posesión de Serraglio, Loures perdió el trabajo a ser solo diputado suplente.

A petición de la prisión, la oficina del fiscal general, Rodrigo Janot, dijo Rocha es “verdaderos largo manus del presidente Michel Temer”. La frase latina se utiliza para describir uno que actúa como ejecutor de las órdenes de otro.

“Es de destacar que la participación de Rodrigo Santos da Rocha Loures ocurrió en la condición de hombre de” confianza total “-. Verdadera manus Ionga del presidente de esta última República Michel Miguel Elias Temes Lulia permanece función correcta por el titular de foro en el Tribunal Supremo federal. en resumen, Rodrigo Loures aceptado y recibido de forma natural, en nombre de Michel Temer, la oferta de sobornos (5% de los beneficios económicos que se obtengan) por el empresario Joesley Batista, a cambio de interceder en nombre del Grupo J & F, específicamente en favor de la EPE Cuiabá en el proceso administrativo son el CADE. Después de este acuerdo inicial, en la que se consuma el delito de corrupción, miembro del Congreso se ha recibido aún las cantidades de sobornos a la derecha de su compañero desarrollador Ricardo Saud ” dice el fiscal en la nueva solicitud de detención.

En su defensa, el ex diputado argumentó que el nuevo orden de arresto es una manera de ejercer presión sobre él para hacer del inicio del partido ganador. “¿Por qué no le dice la verdad, es decir, que desea que el paro para forzar un inicio del partido, como ha sido habitual últimamente?”, Preguntó el abogado Cezar Bitencourt en la pieza que se refiere el ponente de la Jet Wash, Ministro Edson Fachin.

En el testimonio del denunciante, el dueño de JBS Joesley Batista, dijo Rocha Loures fue nominado por el presidente Michel Temer para tratar asuntos de interés de la compañía.

En una conversación grabada por el dueño de JBS en el sótano del palacio Jaburu Loures Temer indicó al hablar de “todo” el interés empresario. Poco después de Loures fue descubierto posiciones y decisiones estratégicas del gobierno federal con Batista golpear.

En segundo lugar, el ex diputado recibió un disparo conseguir una maleta de peluche con R $ 500.000 transmitida a él por Ricardo Saud, operador de soborno de JBS. Una bolsa de dinero era parte de un soborno de US $ 480 millones a pagar más de 20 años, como lo indica la investigación.