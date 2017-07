La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia fue invitada al programa de Susana Giménez y mostró su nueva apariencia tras realizarse varios retoques.

Charlotte Caniggia (24) ya ha pasado varias veces por el quirófano. La hija de Mariana Nannis y el Claudio Paul Caniggia fue cambiando su cuerpo y su rostro de una manera drástica.

La novia de Ezequiel Mediana, más conocido como Lhoan, fue invitada al programa de Susana Giménez y participó del sketch de La empleada pública. Con una apariencia muy diferente, admitió que se sometió a nuevos retoques estéticos.

“Mi mamá dice que la gente que está aburrida y al pedo va al gimnasio. Yo vivo en Puerto Madero y veo a todo el mundo corriendo y yo pienso: ‘¿a esta gente qué le pasa en la cabeza?’. Yo prefiero hacer otras cosas… Me hice una lipo. La nariz me la hice hace un mes. Es la segunda vez. No me dolió nada”, aseguró en una charla con la diva de los teléfonos y Antonio Gasalla.

La ex participante del Bailando comenzó con las operaciones desde que era muy joven: “Me hice varios retoques estéticos a los 19 años. Una rinoplastía en la nariz, una cosa muy chiquita porque no tenía ningún complejo, pero quería verme mejor. En los labios me puse relleno de ácido hialurónico, que es una sustancia que te inyectan sin anestesia, sólo te duermen la zona. Con el tiempo el producto se disuelve, no es algo fijo que queda para toda la vida. También me hice una lipo, que es algo que muchas modelos se hacen”.

Cuando cumplió 20 años, realizó un cambio radical de su cuerpo con la ayuda del cirujano Alberto Ferriols. En esa oportunidad, ingresó al quirófano para agregarse seiscientos centímetros cúbicos de busto y se lipoaspiró la cintura y las rodillas.

“No fue por inseguridad. Me operé porque soy una mujer de los medios y quería lograr otra figura: quedé como una Barbie”, había declarado en una entrevista con Gente. “Quedé muy conforme con el resultado y no me arrepiento para nada. (Las lolas) pesan medio kilo cada una, pero ya estoy acostumbrada. Los pómulos nunca me los toqué y la cola menos”, agregó.