La conductora radial habló en Intrusos y dio detalles del escándalo que la involucra con la familia Latorre

Natacha Jaitt (41) estuvo esta tarde en Intrusos y dio su versión respecto a la supuesta relación que vivió con Diego Latorre (47). Sin embargo, la conductora radial anunció que tenía mucho más para contar y que podría hacerlo en apenas unas horas.

“Esto no es nada, en seis horas viene más”, dijo Natacha en un móvil con el programa Pamela a la Tarde apenas terminó su participación en el programa de Jorge Rial (55). La conductora quiso saber dónde dará las nuevas declaraciones, sin embargo Jaitt sorprendió con su respuesta: “En mi cuenta bancaria” y agregó: “La gente se va a enterar lo que él piensa de ella”.

“Que ellos piensen si hay forma de arreglar esto. Ella está en todos los programas y habla pavadas, yo sumo y no tiene ni idea. Yo voy a cuidar a sus propios hijos”, dijo segundos después.

Como se ve, la novela por la supuesta infidelidad de Diego Latorre (47) parece no tener fin. La visita del ex futbolista al ciclo de Marcelo Tinelli (57), en compañía de sus hijos, despertó todo tipo de opiniones. Entre ellas, la de Natacha, que comenzó su descargo en Intrusos.

Al principio repitió que el material que desató la tormenta fue sustraído de una Tablet. “Yo estaba pasando por una situación delicada que no voy a detallar, por un tema de violencia. Estaba en el juzgado y después fui a un bar y me descuidé un momento”.

Natacha acusó a Yanina Latorre (48) de ser “una cínica que disfruta de esta situación”. Y agregó: “Me contó que hace 8 años una mujer se enamoró de él y se le complicó. Ahora hace 8 años que estoy haciendo buena letra, me dijo”.

Jaitt cuestionó la sexualidad de Diego Latorre, y dio detalles de la supuesta relación que vivieron. “Con Diego tuvimos el primer encuentro en un hotel. Después nos encontramos cuatro o cinco veces más hasta que vino lo del vibrador y ahi le dije “apa perverso” pero cuando me dijo lo de la “puntita” no, a mí me gustan los machos”.

“No hubo extorsión, yo salí con otros hombres del ambiente y nunca salió a la luz. Terminemos con la novela, nunca me enamoré (de Diego Latorre). Él podía haber parado esto, pero es una rata y ella (por Yanina) maneja la caja”.

Sobre el final de la entrevista dijo que el ex futbolista, y actual comentarista, fue a ShowMatch “porque (su mujer) lo obligó. Ella disfruta con todo esto. Eso no es un matrimonio”.