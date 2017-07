El dólar inició el segundo semestre marcando un nuevo récord: se disparó 18 centavos este lunes y quebró la barrera de los $ 17 (cerró a $ 17,06) en bancos y casas de cambio de la city porteña .

El avance del dólar minorista se produjo en sintonía con el MULC, donde la divisa subió 20 centavos a su nivel inédito de $ 16,85 en medio de una demanda sólida debido al incipiante cambio de portafolio de inversores. De esta manera, el tipo de cambio en el MULC anotó su septima alza consecutiva (subió 62 centavos desde el 22 de junio).

La inercia compradora instalada desde el inicio de la semana anterior se mantuvo en la primera rueda del mes y determinó otro significativo avance. En este sentido, la primera operación pactada en los $ 16,61 marcó el valor más bajo de la jornada y quedó circunscripto a un rango inicial que no pudo repetirse a lo largo de toda la sesión. Las órdenes de compra destinadas a atender compromisos con el exterior y a cubrir posiciones con divisas fueron ejerciendo presión sobre el tipo de cambio que reaccionó con una espiralización hacia arriba que lo llevó a tocar máximos en los $ 16,83 en los últimos minutos.

El analista Gustavo Quintana consideró que “la demanda de divisas se ha hecho fuerte en el plano local y justifica los continuos avance de los precios que otra vez han superado todos los máximos históricos” y señaló que “la tasa de devaluación del peso se ha acelerado en los últimos días y obliga a replantear toda la ingeniería de inversión de ahorristas e inversores para que sus rendimientos en pesos no pierdan posiciones respecto de la evolución del tipo de cambio”.

Operadores indicaron, por otra parte, que algunos inversores anticiparon algunas transacciones por el feriado de este martes en EEUU en conmemoración del Día de la Independencia, lo que pudo haber tenido cierto impacto en el valor de la moneda local. Pese a esto, el volumen negociado cayó un 20% a u$s 442 millones.

El alza se produce, además, en un contexto de menor oferta por parte del sector agroexportador, que liquidó divisas por un total de u$s 478,45 millones durante la semana pasada, 32,6% por debajo de igual lapso de 2016 informó este lunes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Mientras, el blue subió 16 centavos y terminó apenas por encima del oficial a $ 17 según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el “contado con liqui” cerró el viernes a $ 16,64 y el dólar Bolsa ascendió a $ 16,65.

En el mercado de futuros Rofex, donde se pactaron u$s 374 millones, más del 40% fue en “roll-over” de julio a $ 17,06 a agosto a $ 17,315 con una tasa implícita de 17,6%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 18,33 con una tasa de 18,4%TNA. Los precios de los plazos fueron aumentados en 21 centavos hasta el mes de diciembre únicamente. Los plazos del año 2018 apenas subieron un par de centavos.

Por último, las reservas del Banco Central treparon el viernes u$s 997 millones hasta los u$s 47.994 millones, por lo que durante junio registraron una suba de u$s 1.848,20 millones.

Fuente: ámbito