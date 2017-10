En el Servicio Penitenciario Federal no lo pueden creer. Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte de la Nación, uno de los presos emblemas de la corrupción kirchnerista, el mismo que fue condenado por la Tragedia de Once, presentó en las últimas horas un habeas corpus “urgente” porque en la Unidad Penitenciaria Federal de Ezeiza, donde está preso, no puede ver fútbol.

El ex funcionario se queja porque desde el 15 de septiembre los internos alojados en el Pabellón C de la Unidad Residencial VI “no tuvieron y/o no tienen acceso a la televisación de espectáculos deportivos, más precisamente el Torneo de Primera División de Fútbol (Super Liga)”.

El pedido “urgente” para poder disfrutar de los partidos de fútbol lo presentaron los abogados del hombre condenado en tres causas judiciales. Entre ellas, la que fue sentenciado a seis años de prisión efectiva en el marco de la Tragedia de Once dónde fallecieron 51 pasajeros, y un niño por nacer.

El hombre, que respondía al otrora todopoderoso ministro Julio De Vido, también fue condenado por enriquecerse de manera ilegal desde la función pública.

El habeas corpus fue presentado durante la tarde del lunes 2 de octubre ante el juez Federico Hernán Villena, el titular del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora.

La indignante solicitud, sobre todo por quien la realiza, lleva el número de causa FLP 59032/2017.

Las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Federal, confirmaron el pedido del reo. También aclararon que desde el juzgado aún no se expidieron. “Suponemos que habrá alguna definición antes del próximo partido de la Super Liga”.

—¿Y no les escandaliza este pedido por parte de Jaime?

—Hemos tenido presentación de habeas corpus hasta para que el Servicio Penitenciario les suministre o le deje ingresar Viagra a algunos detenidos, dijeron.

Habrá que esperar, entonces, la resolución del magistrado para saber si uno de los símbolos de la corrupción del gobierno anterior tiene derecho a sentarse a ver el fútbol pago en la cárcel, abonado con el impuesto de todos los ciudadanos.

En el punto 2 del habeas corpus, Jaime quiere saber en qué estado se encuentra el trámite efectuado ante la Universidad Nacional de Buenos Aires para estudiar abogacía “en carácter libre”, y quedar exceptuado de realizar el CBC por “ser egresado del colegio secundario dependiente de la Universidad nacional de Córdoba”.