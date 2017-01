El Gobierno Provincial cierra otra casa de Juegos, en esta oportunidad será la del Departamento de San Carlos

La medida sigue en línea con el cierre que ya se ha producido de dos salas de juego, recientemente

En una entrevista realizada por un medio local, el Secretario General de la Unión de Empleados de Juegos y Casinos, Guillermo Martín Caín, indicó que existe una notable preocupación porque quedan más de 30 empleados sin trabajo. Lamentablemente a este número de familias se le suman el doble de afectados que son los empleados que pertenecen a los operadores privados que están relacionados con las salas de juegos.

Para el Gobierno el principal motivo es combatir la ludopatía y a su vez transferir el gasto de las salas de juego al área de salud

Sin embargo, el dirigente indico que “ … es una falacia el motivo que esgrime el Gobierno provincial, es una doble vara la del Ejecutivo mientras cierra salas de juego estatales, y deja empleados en la calle, por otro lado fomenta que el mercado quede concentrado en empresarios privados y allí sí que no le preocupa la ludopatía” , dijo el dirigente

Inclusive la intención es que el Valle de Uco quede sin salas de juego estatales y dejar solo las salas privadas.

Hay que dejar de lado la “hipocresía” en este tema, para combatir la ludopatía, hacen faltan campañas fuertes importantes, pero por supuesto que el estado no las hace, ni en este caso ni en otros donde el consumidor es claramente afectado pero no existen campañas preventivas, y como ejemplo mencionó el cigarrillo, y agrego el dirigente “ donde hay dinero de los privados en juego el estado se corre, no hace nada en favor de la gente”

Tenemos que seguir alerta en este tema porque lo que están haciendo con los empleados de Juegos y Casinos, es lo mismo que van a hacer con el resto de los trabajadores estatales de la provincia”, repudió Martín Caín.