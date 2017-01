Tras una reunión en el Ministerio de Trabajo, Sergio Marchi, titular de FAA, se mostró preocupado por las deudas de los clubes con sus futbolistas. “De esta manera es inviable arrancar”, aseguró

La deuda que los clubes mantienen con sus futbolistas fue el tema central que se trató en una reunión convocada en el Ministerio de Trabajo.

Sergio Marchi se reunió con representantes de la cartera laboral y dejó constancia de la “abultada deuda” que mantienen las instituciones con sus planteles. “Muchas de ellas son de importantes clubes Primera División”, destacó. El titular de Futbolistas Argentinos Agremiados mostró su preocupación y aseguró que “es inviable que en estas condiciones comience el campeonato”.

El dirigente del sindicato de los futbolistas permaneció reunido casi dos horas con Graciela Sosa, encargada de relaciones laborales del Ministerio que encabeza Jorge Triaca, precisó la agenda NA. Si bien los principales dirigentes de los clubes no asistieron, sí lo hicieron los abogados y representantes legales de varias instituciones.

Representantes de Independiente, Boca, River, Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de La Plata, Quilmes, Vélez, Arsenal, Banfield, Defensa y Justicia, Huracán, Temperley, San Lorenzo, Racing y Atlético de Rafaela, de los clubes de primera, se dieron a la cita. Además, por la B Metropolitana estuvieron Atlanta y Deportivo Español. En tanto, la AFA envió a un integrante del departamento de Asuntos Legales: Javier Penas.

Finalmente, se convocó a un cuarto intermedio y el titular de FAA le solicitó al Ministerio una nueva convocatoria (será la semana próxima), que incluya al vicepresidente de la Junta Interventora Javier Medín, representantes de los clubes de Primera División y el Ascenso y el ex director del Fútbol Para Todos, Fernando Marín.

La deuda que de los clubes con sus respectivos planteles sería un monto cercano a los 475 millones de pesos. Mientras tanto, las instituciones le reclaman a la Junta Interventora que abone los 350 millones prometidos y firmados en el acta.

Sergio Marchi dialogó con la prensa una vez finalizada la reunión y alertó por la gravedad de la situación. Sostuvo que de esta manera el fútbol podría no reanudarse el primer fin de semana de febrero, como está previsto.

“Se planteó claramente la abultada deuda salarial que se ha generado en estos dos meses y la necesidad de resolverla para que la actividad pueda continuar. De esta forma es inviable poder seguir adelante“, dijo Marchi en la puerta de la sede de la cartera laboral.

“Los clubes manifestaron que fue incumplida un acta entre ellos con la AFA, pero eso no nos compete. Nosotros hablamos de la deuda salarial que se mantiene y expusimos las diferentes categorías de las mismas con los clubes más endeudados”, continuó el dirigente.

En este sentido, aseguró que de no cancelar los salarios atrasados la competencia oficial no podrá iniciarse: “En principio son competencias oficiales, pero obviamente está la competencia amistosa que se tendrá que evaluar con los clubes y los futbolistas. Muchos clubes hoy están en cesación de pagos y si no se cancelan los contratos, la actividad sería inviable“.