La diputada de la CC-ARI pidió la urgente creación de un régimen de responsabilidad penal juvenil en consonancia con lo planteado por el Gobierno.

Elisa Carrió apoyó hoy la idea del Gobierno de comenzar a debatir cambios en torno a la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, iniciativa oficial.

Lilita afirmó que para luchar contra la inseguridad una respuesta “es el Régimen Penal Juvenil” que es una propuesta en la que que la Coalición Cívica insiste “desde hace más de diez años”.

“No tener una ley de este tipo es hacer de los adolescentes mano de obra de las organizaciones criminales”, sentenció en un comunicado de prensa y sostuvo, al mismo tiempo, que la iniciativa “está enmarcada en la declaración de los derechos del niño”.

Si bien aún no se conoce el detalle de la propuesta de Mauricio Macri, en la Coalición Cívica confían en que estará en sintonía que lo que viene proponiendo Elisa Carrió desde su primera campaña presidencial en 2003, en la que el Régimen de Responsabilidad Juvenil formó parte de su programa de campaña.

Ese proyecto busca crear régimen de responsabilidad penal juvenil que abarca la franja etaria entre los 14 y los 18 años, incorporando institutos jurídicos novedosos y relevantes. También, dispone un sistema que cumpla con todas las garantías sustantivas y procesales contenidas en la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Prestación de servicios a la comunidad, reparación del daño, órdenes de orientación y supervisión, libertad asistida, privación de libertad durante el fin de semana o en tiempo libre, privación de libertad domiciliaria y privación de libertad en centros especializados con algunas de las sanciones que prevé para personas menores de dieciocho años.

La privación de libertad en centros especializados aparece como una medida de último recurso cuando se compruebe la comisión de los siguientes delitos: homicidios dolosos, delitos contra la integridad sexual, robo con arma que sea apta para el disparo, robo cometido con violencia física hacia las personas y secuestros extorsivos, explicaron.

En 2011, Carrió sostuvo en su campaña presidencial lo siguiente: “Nosotros impulsamos un régimen de responsabilidad penal juvenil que implique derecho de defensa de los menores y un juicio justo que le haga ver al imputado que sus actos tienen consecuencias. Pero no somos ingenuos, no creemos que un sistema de estas características pueda resolver el problema de la inseguridad”, manifestó.

“Entendemos que si no se combate con seriedad el crimen organizado y en particular el narcotráfico, no vamos a vivir tranquilos en nuestro país”, expresó entonces sobre la propuesta que elaboró a fines de la década del 90.

En ese año, Lilita había apuntado al PJ por no querer abordar el tema. “Muchos del PJ se niegan a tratar y sancionar el Régimen Penal Juvenil porque los chicos terminan siendo la mano de obra barata de las grandes organizaciones delictivas, si fueran a un juicio justo con todas las garantías podrían decir para quién delinquen y así caerían muchos mafiosos”, había denunciado en la campaña 2011. Similares palabras a las que usa ahora.

Ahora, seis años después, vuelve a la carga con su proyecto a casi dos décadas de haber ideado en colaboración con Laura Musa, hoy diputada mandato cumplido.