Presentó su renuncia por el cambio de gobierno en su país.

A la par de la asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, esto es el 20 de enero, el embajador americano en el país, Noah Mamet, dejará de cumplir esa función. Así lo informó la Embajada, cumpliendo de esta manera con una tradición “de larga data” que se concreta cada vez que cambia el presidente.

De acuerdo al comunicado “hasta esa fecha continuará trabajando fuertemente cada día para promover las relaciones bilaterales. Aunque sus planes futuros no están aún establecidos, espera poder seguir desempeñando un papel útil para ambos países desde el sector privado” (dice ser un enamorado del país: ¿acaso seguirá viviendo aquí?). Lo cierto es que el 16 habrá una suerte de despedida y a partir del 20 lo sucederá hasta que se concrete el nuevo nombramiento el Ministro Consejero Thomas Cooney, que servirá a la Embajada en carácter de Encargado de Negocios.

Aunque se informó hoy, Mamet envió una carta formal de renuncia al presidente Barack Obama el 7 de diciembre de 2016. En ella da cuenta de sus “resultados concretos conseguidos durante sus dos años en Buenos Aires” entre los que destaca “la visita de Obama a Mauricio Macri” en una clara demostración de una “mejora de la relación bilateral”.

Mamet llego a la Embajada del 15 de enero de 2015 luego de los turbulentos años de relación entre el kirchnerismo y EE.UU. Por ejemplo, en septiembre de 2014, Cristina Kirchner llegóa decir que “si me pasa algo no miren a oriente sino al norte”. Aquella acusación vino a cuenta de una mezcolanza que incluyó una amenaza del ISIS vía mail a la ex Presidenta sumada a la acusación de que “grupos económicos” la querían derrocar. Todo sazonado con la disputa con los holdouts: “Nunca se ha llegado tan lejos en el disparate”, dijo en referencia a la declaración de desacato que en aquel entonces había sentenciado el juez Thomas Griesa. Y agregó: “Quieren tirar abajo la reestructuración de deuda, tal vez decidan ponerme presa la próxima vez que vaya a Nueva York”.

Otro dato más: Mamet tomó la posta diplomática tres días antes de que se convulsionara el país con la muerte del fiscal Alberto Nisman. No le esquivó al bulto y fue al velatorio a expresar sus condolencias a la familia del fiscal.

Durante su gestión, la embajada en Buenos Aires llegó al primer lugar en el mundo a la hora de contar las visas emitidas por una embajada estadounidense.