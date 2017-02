Esto no es un cuento. Tampoco es una leyenda. Ni un mito. No ocurrió en tiempo y espacio desconocidos. Es un poco de historia de los habitantes de América antes de que fuese América. De la época en que la Cordillera no era una frontera con Chile, ni siquiera de cuando era el gran obstáculo que atravesó San Martín para liberar el continente.

Entre 10 mil y dos mil años atrás, los pueblos nómadas se trasladaban de un lado a otro en busca de subsistencia. Hace ya 5750 años, en un valle montañoso al sur de lo que hoy se conoce como América, se encontraba un grupo de personas. Se piensa que eran entre 20 y 30. Había un niño de tres años que había viajado junto a su familia y otras parecidas a la suya con el fin de aprovechar el verano para cazar, alimentar a sus ganados y recolectar alimentos para el invierno. Uno de esos días estivales, el niño murió.

Fue enterrado justo al lado de una gran roca, en donde estos grupos se refugiaban del viento y las lluvias, y también donde habían prendido los fuegos para cocinar y calefaccionarse por las noches. Hasta el momento, no se sabe qué fue lo que llevó al infante a su deceso, pero sabían que al siguiente verano, cuando la comida escaseara y la nieve comenzara a derretirse en las alturas, volverían a visitarlo. Sabían que la montaña sería a partir de entonces el hogar del pequeño y que siempre los recibiría en él.

Estas son, entre otras, algunas hipótesis y otras tantas certezas a las que ha llegado el equipo de investigadores del Laboratorio de Paleoecología Humana (LPEH) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UNCUYO y del International Center of Earth Sciences (ICES, Centro Internacional de Ciencias de la Tierra) también de la Universidad. Este grupo, conformado mayormente por arqueólogos, realiza excavaciones que duran entre 7 y 15 días durante los veranos.

El último sitio explorado se encuentra en Villa Las Cuevas, a 3200 metros sobre el nivel del mar, al oeste de Mendoza. En el contexto de este proyecto de investigación, dirigido por Víctor Durán y Alejandra Gasco, se encontraron con restos óseos de un niño de entre 3 y 5 años. El cadáver, según los estudios, tiene 5750 años de antigüedad.

El hallazgo ocurrió en el año 2015, cuando la zanja llegó a un metro de profundidad. Este descubrimiento hizo detener el trabajo de campo y los restos encontrados fueron llevados a que se analizaran en el Museo Cornelio Moyano, donde permanecen hasta el momento. En tanto, algunos huesos fueron enviados a Estados Unidos, donde determinaron –mediante un estudio de dataje radiocarbónico de AMS (Accelerators Mass Spectrometry, espectometría de masas con aceleradores)–, la edad y antigüedad de los vestigios encontrados.

