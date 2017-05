Lo dijo en una charla ante sindicalistas en la sede de un gremio docente. También anunció que no viajará al Reino Unido, pero sí a Bélgica y Grecia.

Cristina Kirchner insinuó que no será candidata en las elecciones legislativas de este año. “Me excluyo”, anunció en una charla en la sede de SADOP, el gremio que agrupa a los docentes privados. “Voy a ser absolutamente sincera: he sido dos veces presidenta, he tenido uno de los honores más grandes que es que su pueblo te vote y que cuando te tiene que votar de vuelta, te voten por 10 puntos más que la primera vez”, sostuvo, y agregó: “Para mí lo importante es que vuelvan ustedes, los jóvenes, los trabajadores, los empresarios, los comerciantes, los que creen en el país, los estudiantes, los científicos”.

“Les pido que nos den una mano para reconstruir la Argentina (…) Y, por favor, no lo estoy haciendo desde mi persona, me excluyo, me excluyo y que nadie grite nada, me excluyo -repitió- porque es necesario enseñar a pensar a la gente sin que la confundan con falsos dilemas o estúpidas contradicciones, o un nombre o un apellido”, aseguró.

En la misma línea, Cristina dijo que quiere “ser la que más ayude a construir era unidad”, pidió trabajar por la “unidad del movimiento obrero” y habló de conformar un espacio nacional, popular y democrático que sea más amplio que el peronismo.

“He sido dos veces presidenta”, dijo profundizando esa interpretación. “He tenido el honor más grande: haber sido la compañera de Néstor Kirchner, el segundo honor fue haber sido electa dos veces”, aseguró.

La ex presidenta anunció también que decidió recortar su viaje a Europa y se limitará a visitar Grecia y Bélgica pero no llegará al Reino Unido, donde tenía planeado reunirse con el hacker Julián Assange -refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres- y hablar en un club de estudiantes de Oxford.

Para conseguir la autorización para tomar el vuelo que sale mañana desde Ezeiza, la ex Presidenta tuvo que depositar una caución de $150 mil en el juzgado de Claudio Bonadio, que le había impedido viajar por su procesamiento en la causa Los Sauces. El dinero fue depositado en el juzgado por Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados del Frente Para la Victoria

Antes de anunciar su cambio de planes, Cristina criticó el fallo de la Corte Suprema que aplicó el beneficio del 2×1 a los represores juzgados por delitos de lesa humanidad. “Mucha gente que votó a este gobierno no está de acuerdo con el fallo de la Corte”, aseguró.

“La sociedad va a encontrar el camino para retrotraer esto”, aseguró la ex presidenta durante un acto en el auditorio del gremio SADOP, que nuclea a los docentes privados, donde reunió a 300 dirigentes gremiales de todo el país. “Los genocidas deben estar en prisión”, afirmó.

“No puede ser que lo que ayer era blanco, cambia un gobierno y pasa a ser negro”, aseguró en una crítica directa a los miembros de la Corte que avalaron el 2×1 para genocidas.

La ex presidenta vinculó el fallo de la Corte con una intencionalidad del Gobierno. “Si se puede cambiar tan fácilmente una doctrina, basado en tratados internacionales y en la Constitución, y en la tragedia del genocidio, si pueden cambiar eso y el pueblo lo permite y convalida ¿qué piensan que van a hacer con los otros derechos?”, sostuvo y planteó que podría, por ejemplo, dejarse de pagar la movilidad jubilatoria.