Dante Galeone tiene un año y dos meses, sufre de inmunodeficiencia y necesita un trasplante con urgencia.

A través de las redes sociales, familiares de Dante Galeone de 1 año y 2 meses, iniciaron una campaña de donantes de médula, ya que el pequeño que sufre de inmunodeficiencia (no tiene defensas ante cualquier virus o bacteria), para mejorar su situación y no estar aislado permanentemente necesita con urgencia un trasplante.

“Estamos buscando donantes de médula ósea para Dante. Necesitamos se acerquen a cualquier servicio de hemoterapia (que este adherido al banco de donación de médula ósea), ya que es indispensable la extracción de sangre para ingresar en el sistema”, señala la publicación realizada por los familiares en la red social Facebook.

Para ser donante de médula osea hay que hacer solo una extracción de sangre y va todo a la base de datos general, de donde contactan al donante si es compatible. Es importante destacar que en caso de ser compatible, la extracción es un procedimiento sencillo, no duele y no implica ningún riesgo para el donante.

Requisitos para donar

-Edad entre 18 años y 50 años.

-Peso superior a los 50 kg.

-Asistir desayunados (no ingerir lácteos, ni grasas)

-Concurrir con DNI.

-Gozar de buena salud.

-No haber tenido relaciones sexuales de riesgo el último año

-No tener tatuajes, perforaciones, ni cirugías en el último año