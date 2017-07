Moria Casán le dijo a la actriz que él la llamó para contarle que ella lo “descolocaba”. Las frases la hicieron llorar y luego dijo el motivo de la separación.

Moria Casán sacó a relucir su lengua filosa una vez más en ShowMatch, pero esta vez con una de sus verdades. La jurado le dijo a Silvina Luna que El Polaco la había llamado para hablar de la ruptura. Y en la conversación la modelo no se llevó la mejor parte.

“El me llamó y me dijo como que desde que está con vos las cosas de él no están tan bien. Siente una desarmonía. Como que no le va bien en nada. Que él esta desarmonizado, que no sabe por dónde agarrar, qué hacer. Le dije que cuando están los dos juntos se fraternaliza, y maternaliza la relación, se pasa la pasión”, comentó Moria. ¡Y siguió!

“El siente que no es él estando con vos. Que vos tenés una dominación sobre él que lo saca.- El Polaco está ascendiendo en su carrera y el estar enamorado lo descoloca. Lo descoloca el amor. El me lo contó”, comentó.

En ese momento, Silvina se quebró y luego hizo su descargo. “No digan cosas que no saben. Solo él y yo sabemos lo que vivimos. Si hubo celos o lo que vos pensás es de parte de los dos. Es una pareja. Lo que sucedió fue porque los dos estuvimos involucrados. Yo siempre quise que él brille y lo acompañé en sus peores momentos. Sino que diga esto, si piensa que le resto en su vida. Tuvimos una simbiosis y nos sentimos ahogados y necesitamos aire”, contestó.

“Yo tenía un proyecto muy lindo, ya pasé por muchas cosas en mi vida, tuve muchas parejas. Y él si está mal no puede estar con nadie. Hoy ante tantas dudas me hace replantear si es el hombre de mi vida, pero lo voy a cuidar. Los dos nos merecemos ser felices”, concluyó.