Melina Cabrera, una joven de 18 años, denunció por intento de abuso sexual al manager de modelos Rubén Commegna, oriundo de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. “Todavía me estoy recuperando de lo que pasó, fue una situación horrible y no se la deseo a nadie”, dijo la joven.

La víctima alegó ante la Justicia que Commegna quiso aprovecharse de ella en su propio departamento, de calle Saavedra 148, a donde la había invitado a hablar de trabajo. “Empezó primero a querer levantarme y preguntarme si necesitaba plata. Después me tiró a la cama y me hacía masajes. Me manoseaba por abajo de la ropa y me quiso desabrochar el corpiño”, explicó.

Y siguió: “Es un hombre muy grande y me abrazaba por la fuerza. Me decía si me gustaba la cucharita y me apoyaba los genitales. Yo le decía que me sentía mal, que me quería ir de ahí y que me dejara porque le iba a meter una trompada, pero él se burlaba de eso”.

En su descargo, la joven comentó que pudo zafarse y llamar a su novio para que fuera a buscarla. “Hablé con varias compañeras y me pidieron que lo escrache por todos lados porque son varias las que pasaron la misma situación que yo. Él trabaja con muchas menores y no quiero que pasen por lo mismo”, sentenció la joven, en diálogo con La Brújula.