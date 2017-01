El beneficiado fue Nicolás Corradi, del Instituto Próvolo, que tiene denuncias por abuso desde hace 50 años. Dicen que sus días en prisión afectaron su estado de salud.

El cura Nicola Corradi (82), que arrastra denuncias de violaciones a chicos sordos desde hace 50 años en Italia y ahora en Argentina, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria porque sus días detenido afectaron su estado de salud y dolencias, propias de la edad. El fiscal Gustavo Stropiana dispuso que, por la gravedad de las denuncias, el cura deberá permanecer con custodia y pulsera electrónica para monitorear sus movimientos y evitar que escape.

El otro cura, Horacio Corbacho (56), también acusado de abusos sexuales en el Instituto Próvolo, seguirá detenido en la cárcel de Boulogne Sur Mer de Mendoza.

En diciembre, la Justicia había denegado el pedido para que el sacerdote cumpliera sus días de arresto en un domicilio particular. Ahora, el abogado defensor volvió a pedir que Corradi fuera examinado y consiguió el beneficio que otorga el Código Penal de prisión domiciliaria, a partir de los 70 años. Según el informe del Ministerio Fiscal: “Los médicos de la cárcel y los forenses penales han informado una baja significativa de peso y un notorio deterioro de su salud”. Y amplía que Corradi se encuentra “muy medicado por enfermedades que padece”. Se saber que el cura de 82 años tiene un glaucoma en su ojo derecho que le impide totalmente la visión, hipertensión arterial, leve sordera e incontinencia, según los registros médicos del penal.

En diciembre, la defensa de Corradi había pedido continuar el arresto del cura en la sede del instituto católico en Luján de Cuyo, la misma escuela albergue donde los más de 40 testigos han declarado que se cometían las violaciones, abusos sexuales y corrupción de los chicos y adolescentes internados. Sin embargo, no ha sido autorizado ese sitio, que por el receso de verano ha dejado de funcionar como colegio y sólo es albergue de otros curas. “Corradi se alojará en un domicilio ofrecido por la defensa que no puede ser informado, pero no es el Próvolo”, dijo la Procuración en un escueto comunicado.

El abogado de las familias víctimas, Sergio Salinas, integrante de la ONG Xumek, sostiene que ambos religiosos deben seguir tras las rejas: “Hay testigos amenazados, víctimas que recién ahora se animan a declarar y tienen miedo que los liberen”, explicó Salinas.

Corradi (82), arrastra denuncias de abuso sexual a niños desde 1984, en Verona. Su caso fue presentado por una red de víctimas en Washington.

Ya suman 25 las víctimas que han declarado, aunque la Procuración calculó que pueden alcanzar a 60 por la cantidad de casos mencionados en el expediente. Se ha abierto una investigación en La Plata, donde funciona la sede central del Próvolo en Argentina y a dónde fue enviado Corradi cuando a fines de los ´80 huyó de Italia, acorralado por las denuncias.

Los casos denunciados en Mendoza van desde 2005 a 2016. Los abusados eran chicos sordomudos de entre 7 y 15 años, que tenían prohibido por sus directivos y docentes utilizar el lenguaje de señas para alentarlos a usar lenguaje oral. Una exigencia que podría haber colaborado en el silencio cómplice que imperaba.