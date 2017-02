Se trata del abogado Carlos De Casas, con una vasta experiencia internacional.

La Cancillería Argentina nominó al abogado mendocino Carlos De Casas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en junio renovará tres comisionados.

“Mi candidatura surge de la propuesta de diversas personas, vinculadas sobre todo con el radicalismo y con los derechos humanos. He trabajado en temas de derechos humanos -relacionados sobre todo al derecho penal- , he participado, con éxito, junto a mi querido colega y amigo Carlos Varela Álvarez en uno de los casos más importantes de América en materia de prisión preventiva ante la CIDH. Creo que mi candidatura es un poco la culminación de casi 40 años trabajando en el tema. Además, me parece que también es un reconocimiento al trabajo en derechos humanos que se hace en el interior del país, y en Mendoza en particular”, señaló el letrado en diálogo con MDZol.

“Como miembro de la CIDH, la principal función es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo? Por un lado, con el análisis e investigación de peticiones individuales sobre presuntas violaciones de derechos humanos. También a través de observar la situación general de los derechos humanos en los Estados Miembros de la OEA, y publicando informes sobre situaciones existentes en determinado Estado Miembro, cuando lo considera apropiado. Por último, también se realizan visitas in loco a los países para analizar en profundidad de la situación general y/o para investigar una situación específica”, agregó De Casas.