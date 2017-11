Esto no es un estudio científico… aunque tampoco es producto de la experiencia (bah… no sé) Pongamos que es simple observación y encuestas personales (ponerle la oreja a amigas!)… Como en todo, hay excepciones.

Plomero: Ellos fantasean con la idea de que fantaseamos con ellos y se tiran a casi todas las mujeres que visitan para atender sus casas.

Electricista: Se hace rogar un poco pero al final hay que pedirle que se vaya. Tiene un problema, suele contarlo en rueda de amigos.

Albañiles: De palabra te embarazan de trillizos, más si el equipete de compañeros de trabajo está cerca. A la hora de concretar son tímidos y vergonzosos.

Fisicoculturista: Lo que más ama de tu casa es el espejo, está tan ocupado en ver la perfección de sus poses que termina siendo un embole. Eso hasta que la impotencia a causa de la ingesta de anabólicos golpea su puerta…

Abogado: Parece formal, aburrido y hasta haberse tragado un asador… a la hora del sexo, es mortal… muy pervertido! Adoran la observación y el sexo grupal.

Sindicalista: Te da cátedra, quiere enseñarte todo y explica cada cosa como si fueras tonta. Una tarima primero donde se pueda expresar, ser escuchado y sentirse el centro del mundo te asegura una apasionada noche… o días.

Ingeniero: Los peores, todo es matemática… Suelen tener olor a humedad, a libro de fórmulas de hojas amarillas, aburridos, cada relación sexual dura exactamente el mismo tiempo. Miden hasta los besos…

Contadores: Muy parecidos a los abogados, suelen ser excelentes amantes. Casarse con ellos NO… son aburridos en otros aspectos, insoportables y muy infieles.

Empleado bancario: Infieles por naturaleza, no sé si porque siempre andan cazando furtivo o qué, pero lo suyo es casi una eyaculación precoz

Productor de tv: Esos sí que saben… lástima que lo saben con todas… nadie es perfecto.

Psicólogos: Demasiado pendientes del antes, el después, el vos, el yo… Uuufff a la hora de concretar ya te aburrieron.

Escritores: No son recordables, su imaginación les provee tanto vuelo que no sabés si están con vos o te están imaginando… Sentirse un holograma en la cama no está bueno.

Periodistas: El amor les pasa lejos… ellos quieren dar la nota!

Poetas: Le ponen más palabras que acción… un tiempo está bien, pero después agota. Hacer una poesía del café derramado y tu cabello despeinado cuando te quedaste con las ganas… no da. Además… son los que nacieron para sufrir la guachada de las mujeres, siempre la van de víctimas de algún malogrado amor.

Médicos: No sé si porque el “amor” suele darse en el consultorio o por higiene pero adhieren a que se les practique sexo oral… y vos, bien, gracias. Suelen ser los más soberbios y desinteresados en el otro/a.

Bioquímico: Noooooooo, la asepsia es todo un tema. No se puede tener sexo con el tarro de Lysoform al lado, mejor quedarse solo con el aerosol que no le jode que lo lamas y luego lo beses…

Profesores de Ética: No diferencian entre amor y sexo, es todo lo mismo… suelen “amar” a más de una a la vez pero saben lo que hacen, se les perdona. Se caracterizan por tener una boca para el infarto.

Profesores de Historia: Tienen un rollo con la edad, son solitarios, conservadores aunque suelen estar con una mujer mucho menor que adoran mostrarla como trofeo.

Y está ese… de quien te enamoraste. Ese sin duda es bello, perfecto y TODO lo hace de lujo!!!

Esperamos que me cuenten sus apreciaciones, experiencias y observaciones!