La destinataria de los audios hot del ex futbolista reconoció que le parece “una persona perfecta”

“Estoy un poco nerviosa por las cosas que están pasando”. Gisela Ramírez Méndez (27) saltó a la fama después de que se filtraran audios y fotos hot que se enviaba con Diego Maradona (57). A pesar de los archivos subidos de tono, la joven correntina aseguró que nunca hubo intimidad entre ellos.

“No tuvimos ninguna clase de relación sexual. Nosotros hablamos, nos conocimos, tenemos buena relación y entramos en confianza. Nuestra intención fue ser amigos, nos caímos bien y la relación fluyó un montón. Yo estaba en pareja y él sabía que hablaba con él (por Maradona). Nunca me faltó el respeto ni me dijo algo fuera de lugar”, dijo Gisela sobre su vínculo con el ex futbolista y director técnico de la Selección Argentina de Fútbol.

“Yo tenía muy guardada la relación desde hace mucho tiempo. Nunca hice nada para que esto pase, no estaba en mis intenciones. Hablamos con Diego (después de la filtración del material), me preguntó qué fue lo que pasó, cómo pasó y yo le expliqué. ‘Tratemos de que no sea más grande’, me dijo”, aseguró, en diálogo con el ciclo Ponele la firma, sobre el impacto mediático que tuvo el tema.

Según su testimonio, continuó hablando con Maradona hasta hace pocos días, incluso cuando Rocío Oliva se encontraba en Dubai con el ex futbolista: “Al principio todo se inició con buena onda pero corté con mi pareja hace un mes y la relación (con Maradona) se puso más intensa. No planeo un futuro, no pienso, vivo el presente”.

“A mí me cae súper bien, me parece una persona perfecta, me encanta cómo es. No tengo necesidad de viajar a Dubai para conocerlo. Últimamente me interesó él, me intrigaba mucho. Más allá de la persona o del apellido, la verdad que no me importa si es el número uno o el número diez. Me interesa la personalidad y conmigo fue un caballero siempre”.

Gisela integra la comparsa Arandú Beleza. Conoció a Diego Maradona a principios de año, en el Carnaval de Corrientes y, después de mostrarse muy cercanos en público, comenzaron los rumores de romance entre ellos. La semana pasada se difundieron las fotos y audios hot que se enviaba con el ex futbolista: según su testimonio, eso ocurrió después de que le robaran su celular. Dice sentirse “destruida” por lo ocurrido, principalmente porque llegó a manos de su familia el material filtrado.