Lo recaudado por el concierto One Love Manchester será donado a las familias de las 22 víctimas fatales y cientos de heridos por el atentado del 22 de mayo.

El concierto One love Manchester de Ariana Grande en beneficio a las víctimas del atentado recaudó un total de 2.6 millones de dólares durante el lapso de tres horas.

Las donaciones se podían hacer a través de los servicios de streaming online como Facebook (donde se podía ver el concierto en vivo), a través de una página web y por mensaje. El evento comenzó a las 7 de la tarde, hora local de Londres y terminó a las 22.

El dinero será usado para beneficiar a las familias de las 22 víctimas fatales y 100 heridos por la explosión ocurrida en el Manchester Arena el 22 de mayo pasado.

El concierto contó con la presencia de 50.000 personas y se realizó en el estadio de críquet de Old Trafford. Allí estuvieron Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Black-Eyed Peas y Liam Gallagher, la sorpresa de la noche.

Grande canto One Last Time al final del concierto y relanzará el tema para que lo recaudado vaya al fondo de recaudación. La canción puede adquirirse en iTunes y las ganacias serán donadas a We Love Manchester Emergency Fund.