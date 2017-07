La ministra de Seguridad reclamó que Diputados le quite la inmunidad al exministro K, que tiene un pedido de detención en una causa por corrupción.

A la espera de que el juez federal Luis Rodríguez resuelva sobre el pedido de desafuero y detención sobre Julio De Vido, Patricia Bullrich se pronunció en sintonía con la posición del presidente Mauricio Macri de quitarle la inmunidad al actual diputado K. “La Cámara debería desaforarlo”, dijo la ministra de Seguridad, que consideró que este beneficio es “algo pasado de moda, aunque está en la Constitución. Hoy en día debería ser algo mínimo”, afirmó.

Con fuertes críticas al exministro K de Planificación federal, la funcionaria dijo en una entrevista que De Vido “debería decir que no tiene fueros”. “Necesitamos que no se cubra a diputados que se esconden detrás de este beneficio para no ir a la Justicia: queremos ir a fondo contra la corrupción”, dijo la ministra sobre el diputado K, acusado de defraudación en la causa por irregularidades en el truncado proyecto minero de Río Turbio.

“Veremos qué dice el juez. Pero, si pide la prisión, la Cámara se tiene que reunir y atender ese pedido del juez, y sacarle los fueros a De Vido, para que vaya a prisión si así lo pide el juez. Si no, estaría protegiendo a un delincuente”, afirmó. Si el magistrado hace lugar al requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, el pedido primero debe ser aprobado en Diputados para que se pueda concretar el arresto de De Vido.

Stornelli pidió la declaración indagatoria, el desafuero y la detención del exministro K de Planificación Federal, en una causa que investiga un presunto fraude millonario en el yacimiento de Río Turbio. El fiscal hizo esta presentación ante el juez Rodríguez, que deberá resolver si hace lugar o no a este requerimiento. En su presentación Stornelli incluyó a otros 23 investigados.

El fiscal argumentó que las maniobras por defraudación a la administración pública investigadas en la causa “no habrían podido prosperar sin el silencio de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación y de la ex secretaría de Minería de la Nación”, quienes -indicó- estaban “obligados a velar por el fiel cumplimiento de las normas de obra pública”.

Además de De Vido se pidió la indagatoria y detención de su ex segundo en Planificación Federal, Roberto Baratta; del actual intendente de Río Turbio, Pérez Osuna; y del exsecretario de Minería Jorge Mayoral, entre otros. El fiscal consideró que hay pruebas contra los acusados y reclamó las detenciones por la “gravedad del delito”. Los millonarios fondos estaban destinados a reconvertir la mina de Río Turbio -lo que no sucedió- y a la construcción de un tren que costó $ 400 millones y que también se cuestiona.