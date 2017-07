La entidad catalana anunció que el futbolista argentino firmará su ampliación de contrato.

Tras extensas negociaciones, Barcelona anunció de manera oficial la renovación del contrato de Lionel Messi, quien actualmente se encuentra de luna de miel junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago y Mateo en Antigua y Barbuda, tras celebrar su boda en Rosario.

El delantero argentino firmará en los próximos días un contrato que lo unirá con la entidad catalana hasta 2021, con una cláusula opcional: podría renovar por otra temporada de manera automática si así lo desea.

Messi se transformará en el futbolista mejor pago del mundo. Además, el club que lo quiera contratar deberá abonar una cifra cercana a los 300 millones de euros.

El actual contrato del rosarino finalizaba en junio de 2018. Según la prensa española, se estima que antes de la firma del contrato recibirá un bonus cercano a los 40 millones de euros por aceptar la renovación, como ya sucedió en el pasado con Javier Mascherano, Sergio Busquets y Neymar cuando extendieron sus vínculos.

El comunicado oficial:

Leo Messi amplía su relación contractual con el FC Barcelona. El crack argentino y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para la renovación del ’10’, que firmará hasta el 30 de junio de 2021. Un acuerdo que se formalizará en las próximas semanas, cuando el jugador se reincorpore a la disciplina del equipo.

De esta manera, Messi seguirá como azulgrana durante cuatro años más. El Club celebra la continuidad y el compromiso del mejor jugador de la historia, formado en la cantera, que ha desarrollado toda su carrera profesional en la Entidad y que es el emblema de una era de éxitos extraordinaria e inédita en el fútbol mundial.

Una vida como azulgrana

El crack argentino llegó a Can Barça en 2000, con sólo 13 años, procedente de la cantera del Newell’s Old Boys. Fue progresando de manera frenética por todas las categorías de la Masía y, antes de llegar al primer equipo, pasó por el Infantil A, el Cadete B, el Cadete A, el Juvenil A, el Barça C y el Barça B. Con sólo 16 años, debutó en un amistoso ante el Oporto, en 2004, aunque fue la temporada siguiente cuando llegó su debut oficial, contra el Espanyol, en Montjüic, y con sólo 17 años. Poco después, llegó su primer gol con el primer equipo, la ya famosa diana contra el Albacete en el Camp Nou.

A partir de aquí, la trayectoria de Messi continuó creciendo cada vez más. Y es que cogió más protagonismo en el primer equipo con el paso de las temporadas, hasta convertirse en el mejor futbolista de la historia. Goles, títulos, récords, premios individuales, colectivos o capitanía… al argentino no se le ha resistido nada. Ahora, con 30 años, Leo Messi suma 13 temporadas en el primer equipo, y con su renovación, como mínimo llegará a las 17.