El precandidato a senador por el PJ Florencio Randazzo se pronunció hoy “en contra de los fueros” que tienen los legisladores. “Quiero ser muy claro en esto, estoy en contra de los fueros, los hombres que tenemos responsabilidad pública nos tenemos que someter a la justicia como cualquier ciudadano común y dar todas las explicaciones del caso”, declaró.

Si bien no lo nombró, la frase alude a la situación del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, quien recibió un duro revés judicial: un fiscal federal pidió su desafuero y su detención en una causa por corrupción.

Consultado sobre por qué mantuvo un bajo perfil tras la victoria de Cambiemos en 2015, el precandidato manifestó que mantuvo un “silencio respetuoso” sobre el gobierno de Mauricio Macri debido a que “fue electo democráticamente”. “Fue muy sano hacerlo, el silencio seguramente sirvió para reflexionar”, afirmó.

Randazzo se refirió también sobre la campaña electoral que encabeza con el espacio “Cumplir”, y resaltó que su propuesta busca “ponerle un límite” al oficialismo “sin el oportunismo de Sergio Massa” y de “sin la soberbia de Cristina” Kirchner.

“Yo no hago política por encuestas, lo que me mueve a mí son las convicciones. Podría haber sido electo gobernador, pero me negué porque no estaba de acuerdo que el candidato se eligiese a dedo y con alguien que no respetaba la gestión, que era Daniel Scioli”, aclaró Randazzo. Y dijo que la misma decisión resolvió cuando rechazó la propuesta de Cristina Kirchner de encabezar la lista de diputados nacionales en el marco del frente Unidad Ciudadana.

“Creo que podemos representar a gran parte de la sociedad, los votos no son de nadie”, añadió el ex ministro. “Tenemos un gran capital importante que pocos políticos tienen, soy conocido por lo que hice, porque transformé los ferrocarriles, porque pudimos hacer un nuevo DNI, por los pasaportes”, agregó.