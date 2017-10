Argentina-Perú, por las Eliminatorias: horario, TV y formaciones

Las sensaciones impactan de frente, sin piedad. Ahí está Argentina, tan cerca pero también tan lejos del Mundial, en zona de Repechaje, engañadora, desconcertante. ¿Cómo medirla? ¿Dónde ubicarla? Las ilusiones chocan con las dudas. Es peligroso, pero es así. La lógica, apoyada en la ventaja que representa contar con el mejor futbolista del planeta y con muchas otras estrellas, invita a esperar una sonrisa esta noche contra Perú, pero los antecedentes y la realidad de la Selección Nacional obligan a desconfiar.

Son los primeros pasos de un tercer ciclo en una misma Eliminatoria. Parece absurdo, pero no lo es. Hoy no hay equipo, pero sí hay un fenómeno: Lionel Messi. Con él cualquier aventura es posible. Y más en su estado actual: con 11 goles en 7 fechas de la liga española, viene coronando el mejor inicio de torneo de un jugador del Barcelona en los últimos 67 años. Sin embargo, tampoco se trata de una garantía. Preocupó observarlo a Leo en el segundo tiempo contra Venezuela desconectado del juego, lejano a la situación. ¿El 10 rescatará una vez más a la Selección?

Para reducir el porcentaje de Messi-dependencia, el rol del entrenador se insinúa decisivo. Aunque cuente con una cantidad ínfima de prácticas, algo vital para encontrar un funcionamiento colectivo confiable, Argentina necesita que se note con fuerza la mano de Jorge Sampaoli. Las señales que dio el DT son para creer. Opta por una línea de cuatro defensores (más convencional; menos expuesta a fragilidades), con Mascherano como titular y con Marcos Acuña (el de mayores respuestas anímicas ante Venezuela) como marcador lateral izquierdo. Habrá volantes externos que cierren para dejar pasar a los laterales y jugar, con internos también de buen pie. Todo pensado para que Leo se sienta cómodo y no deba retroceder a buscar la pelota a la mitad de la cancha, donde menos temor les genera a los rivales. La formación recién se confirmará hoy, pero en principio suena interesante. No hay resoluciones llamativas, raras, como antes de Uruguay con la ubicación de Acuña sobre la derecha. Eso sí, la incógnita que abarca al DT se relaciona con las variantes a implementar durante el juego. Tan al límite está Argentina que no puede permitirse cambios imperfectos como los realizados ante Venezuela.

Sobran goleadores argentinos festejando por el planeta, pero Sampaoli, sin temblar, decidió ubicar como “9” a Darío Benedetto, el goleador dulce de Boca… Una apuesta híper fuerte. Afuera queda Mauro Icardi, quien era el preferido de un técnico sin tiempo para respaldar, empujado por la necesidad de encontrar goles ya. Es que la Selección, a pesar de la abundancia de definidores, es la segunda menos goleadora de la Eliminatoria (apenas 16 gritos; uno de promedio por partido), superando sólo a Bolivia (14). La elección de Benedetto también a lo mejor oxigena a Messi. Es que el Pipa se desplaza muy bien afuera del área y es tan preciso como rápido para descargar paredes que puedan dejar a Leo frente al arquero. Claro que aquí de nuevo se instala un interrogante: ¿le pesará la camiseta de la Selección a Benedetto?

Tiene un plus el goleador de Boca: jugará en su casa. Ahí, en la Bombonera, en circunstancias normales, se espera que Argentina se agrande y Perú se achique. Se imagina una temperatura bien elevada en las tribunas, con el cemento moviéndose. Es un estadio con mística. Nadie lo puede negar. Sin embargo, en cualquier cancha se gana y se pierde. Y en la Bombonera también habitan fantasmas. ¿O acaso en ese mismo lugar Argentina no se quedó afuera de México 70, vaya paradoja ante Perú? La intriga en este ítem se agiganta si se piensa en un eventual escenario adverso, con el resultado en contra en una Bombonera indiferente o enojada. ¿Cómo reaccionarían Messi y compañía en ese caso?

Esa pregunta se engancha en forma directa con otro aspecto: el anímico. Esta Selección, si no ve la luz rápido, se bloquea y parece principiante. No puede superar la cadena de finales perdidas. Una carga mental que suele desbordarla en partidos decisivos. Por eso anda lejos de la gente y eligió ser muda con la prensa.

En definitiva, más que el respetable equipo de Ricardo Gareca que intimida con la presencia de Paolo Guerrero pero sufre cuatro bajas (un par valiosas), más que Perú, esta noche el primer rival de Argentina será Argentina. ¿Jugará para quedar bien cerca del Mundial o bien lejos?

Por: Enrique Gastañaga