Un joven de 19 años invitó a su cuñada de 14 a que lo acompañe a una fiesta y uno de sus amigos terminó violando a la adolescente. Ocurrió en el departamento sanjuanino de Pocito. Los padres de la adolescente confiaban en el joven porque era novio de la hija mayor y compañero de trabajo del padre.

El principal sospechoso de violar a la chica, que aún está internada en el hospital Rawson, es un joven de 18 años de apellido Alvelo, que fue detenido.

Todo comenzó el sábado, cuando la niña salió de su casa en Sarmiento para visitar a la familia de su cuñado en Carpintería, Pocito. Por la noche, la niña lo acompañó hasta un bar donde jugó al pool y conversó con otros dos jóvenes, de 25 y 18 años. A bordo del auto de uno de ellos partieron todos a un baile en la zona de Carpintería y fue allí que el pariente político de la niña no quedó en buenas condiciones a causa del consumo excesivo de alcohol, de acuerdo a lo informado por Diario de Cuyo.

Cuando fueron a dejar al cuñado de la chica, el agresor no la dejó bajar. Luego le pidió el auto al otro joven para “llevarla a su casa” y éste accedió, pero le advirtió que no le hiciera nada. Sin embargo, Alvelo no tomó en cuenta ninguna advertencia y a poca distancia, metió el auto a un descampado y la violó.