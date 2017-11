En la grabación se puede escuchar a la mediática junto al abogado Fernando Burlando, defensor del ex jugador de fútbol y ahora comentarista deportivo.

Ya pasó un mes de la imputación que le hicieron a Natacha Jaitt, luego de la denuncia “por extorsión” que inició Diego Latorre. En aquella ocasión, la mediática declaró por más de cinco horas, y cuando parecía que todo comenzaba a calmarse, apareció un nuevo audio en las últimas horas, que reavivó el escándalo.

En el nuevo audio, se escucha a Jaitt y Fernando Burlando, defensor legal del comentarista y ex futbolista, arreglando el “pacto de confidencialidad”. El abogado, al parecer, maltrata a Natacha Jaitt y ahora se viene la contra de la conductora.

En la ocasión citada, ambos protagonistas (Latorre y Jaitt) querían terminar con el tema, sin asistencia legal y con la sugestiva no intervención del mediador, que solo observa en silencio sin la exigencia de respeto a una dama. Discuten, no se escuchan, y de repente Burlando le dice “boludita”.

Natacha tomó nota del tono despectivo con el que Burlando se refirió a ella y por eso está evaluando llevar su enfrentamiento a la Justicia con una nueva batalla. Por el momento la mediática no hizo la denuncia, pero en su entorno hablan de que si en algún momento su situación se complica entonces evaluaría una acción judicial por “violencia de género”.

La conductora radial sostiene que la única suma de dinero que le pidió a la familia Latorre corresponde a la “multa” de aquel acuerdo. “Yo le pedí guita de una multa y me acusaron de extorsión. Me correspondían 500 lucas por cada vez que me mencionaban por el acuerdo que habíamos firmado”, había dicho Natachaen una entrevista.

Ahora, Jaitt que no se quedó para nada de brazos cruzados, se presentó en la Justicia con una denuncia tremenda en contra de los Latorre y sobre todo en contra de Fernando Burlando (y en contra de uno de sus abogados a quien decidió despedir).

La conductora presentó una fuerte denuncia contra los abogados de la familia Latorre, Fernando Burlando y Martin Leguizamón, endilgándoles cinco gravísimos delitos en el ejercicio de la profesión. En el escrito Natacha no solo habla de la “irregular” mediación que llevó adelante Burlando hace varios meses atrás, sino que acusa al letrado y a Leguizamón de “guionar un presunto acto delictivo inexistente que ellos mismo intentaron judicializar mediante una mediación”.

En el escrito, la defensa de Jaitt establece que durante esta mediación, Burlando y Leguizamón “tuvieron el total manejo, manipulándola (a Natacha) de forma extorsiva, intimidante y coactiva”. Al mismo tiempo, sostiene que durante la reunión, solo participaron abogados de Latorre y ningún representante de la mediática, “violando la ley 26.589” de mediaciones.

Por todo esto Natacha le inició una denuncia penal a Burlando por falsificación del instrumento privado,prevaricato, falso testimonio en una causa penal, estafa procesal y extorsión. Lejos de encontrar la paz, cada vez se pone más dura la situación.