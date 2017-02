El magistrado que lleva adelante la causa indicó que “no tenía pruebas” contra la exmandataria,.

La expresidenta Cristina Kirchner fue separada de la causa por la cual Oscar Parrilli, ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue procesado por encubrir al narcotraficante Ibar Pérez Corradi. “Yo no tengo ninguna prueba; no encontré ninguna”, declaró el juez federal Ariel Lijo a radio Nacional.

El magistrado investiga la posible protección que habría recibido Pérez Corradi de parte de funcionarios de la gestión kirchnerista. “El 13 de noviembre Parrilli recibió la información de dónde estaba Pérez Corradi y no se lo comunicó a nadie”, manifestó Lijo.

El ex jefe de la AFI recibió un informe privado sobre el paradero de Pérez Corradi y no avisó sobre el paradero del sospechoso. “En el mes de noviembre hubo 45 informes – que salieron desde la AFI – y los únicos que no salieron fueron esos”,manifestó el juez.

Después de que se supo esto, Lijo dispuso la intervención del teléfono de Parrilli y de otras tres personas. La denuncia que generó la investigación sobre el accionar de Parrilli fue impulsada por Graciela Ocaña.