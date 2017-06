La rosarina se presentó en la pista del Bailando con un partener cubano. Conocé a esta simpática madre de familia que fue elegida entre miles.

Una de las sorpresas del Bailando 2017 fue incorporar a personas no famosas. Y el misterio de la primera desconocida se reveló con el ingreso de Beatriz Prandi, una rosarina de 53 años, que cumplió el sueño de participar en el Bailando.

Beatriz se transformó este lunes en la primera participante no famosa que salió a la pista del Bailando. Después de un casting al que se presentaron más de 7.000 personas, esta mujer rosarina de 56 años fue elegida para formar parte de la competencia.

Prandi tiene tres hijos, es abuela y su marido, Carlos, es un exjugador de fútbol, que pasó por Deportivo Italiano, Lanús, Colombia y El Salvador.

Luego de la presentación de Marcelo Tinelli, Beatriz ingresó al estudio y desfiló. “¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me elegiste? Yo sé que me elegiste vos porque así me lo dijeron en el último casting”, comentó la ama de casa en su primera intervención.

Beatriz debutó junto a un bailarín cubano en la música disco y obtuvo devoluciones del jurado bastante dispares.

Angel de Brito: “ A la coreo le faltó un poco de impacto, pero estuvo bien”.

Pampita: “Me gustó mucho la actitud. Me parece que salió muy contenta a la pista”

Moria: “Tenes una cosa que le da suciedad a la coreo. Hacés pasitos como si te hicieras pis ”

Marcelo Polino: “Me gustó más el final que el principio. Bailaste bastante horrible. No quiero pensar lo que fueron los otros 6999”.