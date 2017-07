Luego de las manifestaciones realizadas por el Gobernador Cornejo donde indicó que en la Legislatura debería implementarse un “ítem banca”, legisladores de la oposición no tardaron en contestarle duramente a Cornejo

Uno de los más críticos fue el Presidente del Bloque de Diputados el Cdor. Javier Cofano quién indicó en principio las manifestaciones de Cornejo forma parte de un clásico de la política mendocina donde el Gobernador hable mal de los legisladores para disimular las falencias de su gestión.

En otro sentido Cofano indicó que existe una contradicción en lo que permanentemente dicen los propios legisladores del oficialismo, para citar el caso, el Senador Jalif ha sostenido en reiteradas oportunidades que nuestra legislatura es una de las más productivas del país, tanto por la cantidad de sesiones anuales, como la cantidad de proyectos aprobados.

El Mandatario, dijo el legislador, desconoce que nuestro reglamento interno dispone descuentos de la dieta en función de la cantidad de ausencias de los legisladores.

Además el Jefe del Bloque del PJ manifestó que permanentemente Cornejo se entromete en los demás poderes, y plantear enviar un proyecto similar al ítem aula y obligar a sus legisladores a aprobarlo, constituirá la más grotesca intromisión del ejecutivo en el poder legislativo, insisto como ya nos tiene acostumbrado el Gobernador

No obstante aclaró Cofano que el oficialismo no tuvo quórum por un problema interno, donde tuvieron cuatro legisladores que se revelaron y no asistieron al recinto, que no obstante no será un buen recurso no asistir a una sesión , en el caso que algunos legisladores del oficialismo no están de acuerdo en votar un proyecto. Pero ello no implica que la oposición deba resolverles un problema político interno al gobierno, aclaro el legislador