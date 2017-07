Gisela Berger, embarazada de Daniel Scioli, se mudó al pueblo cordobés donde se crió, Alicia, para estar cerca de sus afectos y mantenerse alejada de los medios después del escándalo por los chats entre el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Sofía Clérici.

La modelo se dirigió al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para subirse a un avión rumbo a Italia y mostró su pancita de embarazada, en su sexto mes de gestación: “Me voy sola, de turismo. Tengo un amigo que me invitó y está bueno para despejarme un poco de todo”.

En diálogo con Pamela a la tarde, la joven modelo aseguró que no tiene contacto con Scioli y que él le ha pedido disculpas por todo lo sucedido. Al ser consultada si se sintió “desilusionada”, contestó: “Sí, obviamente. Cualquier mujer que esté en mi lugar se daría cuenta de lo que pasa. Más aún cuando vas a ser mamá”.

Contó que lo que la enamoró del político al comienzo de su relación fue que le dijo “que quería formar una familia” y se refirió a la relación que mantiene con él actualmente: “Es el papá de mi hijo y yo soy la mamá. Es lo único que puedo decir”

Cuando le preguntaron si deja la puerta abierta a una posible reconciliación, dijo: “La verdad que no sé lo que puede suceder en la vida. Lo que pasó fue duro y estoy pasando por un momento complicado, no hay otras novedades”.

La semana pasada habló con la revista ¡Hola! Argentina y contó: “Él no me habla de otra cosa más que de su pedido de perdón, y me dice de volver. Pero nunca apareció en mi casa, que era lo que yo esperaba mínimamente”.