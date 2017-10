Respecto al reparto del voto opositor, Santiago Alé, de la consultora Diagnóstico y Análisis, expresó:

“Cornejo dijo en las PASO, esto fue un plebiscito, y el 60% le votó en contra y como viene la mano, en octubre ese porcentaje será mayor, porque la situación económica es cada vez más complicada con sueldos que no alcanza, siguen los despidos, el aumento de la indigencia porque en Mendoza, los pobres son cada vez más pobres; y la realidad es que ser indigente, significa no consumir a diario los valores calóricos que se necesitan para no pasar hambre. Entonces es difícil tapar el sol con la mano”, señaló el encuestador.